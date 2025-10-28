Campesinos, afrodescendientes e indígenas alertan lentitud en restitución de tierras en Urabá

Urabá, Antioquia

Organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región de Urabá elevaron una denuncia pública en la que señalan graves retrasos y falta de resultados en los Juzgados de Restitución de Tierras. Según los firmantes del comunicado, la inoperancia judicial está impidiendo el acceso efectivo a la restitución de predios despojados durante el conflicto armado, lo que representa una nueva forma de revictimización.

En el pronunciamiento, los líderes sociales expresan que pese a las millonarias inversiones del Estado para el funcionamiento de estos despachos, los avances en los fallos son prácticamente nulos. “La restitución de tierras no es un favor, es un derecho constitucional. Cada día sin decisión judicial es otro día en que el despojo sigue triunfando”, señalan las organizaciones.

Exigen renovación total en los juzgados

Las comunidades pidieron la renovación completa del personal que integra los juzgados de restitución en la región, argumentando que su negligencia ha frenado la reparación de las víctimas. Además, solicitaron que estos despachos se concentren exclusivamente en los casos de restitución y no reciban otros procesos judiciales que distraigan su labor.

“Nuestros familiares, nuestros padres, como lo hemos venido mencionando durante muchos años, se nos están muriendo, esperando un proceso de restitución de tierra, esperando que un juez tome la decisión y fallar a favor de los campesinos y no lo están haciendo.” expresó Ayineth Pérez, líder social.

Llamado al Estado y organismos de control

El comunicado, firmado por diversas organizaciones sociales, insta al Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Gobierno Nacional a intervenir de manera inmediata para garantizar el cumplimiento del derecho a la restitución. También piden la atención de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las ONG defensoras de derechos humanos.

Para los firmantes, el actual escenario judicial no solo retrasa la reparación, sino que favorece a quienes aún mantienen el control sobre las tierras despojadas.

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, que acompaña a las víctimas de despojo en la región, en Urabá existen más de 1.612 casos en trámite de restitución de tierras. La organización ha logrado la recuperación de 1.784 hectáreas y se sumó al llamado de las comunidades para que haya mayor celeridad, con el fin de garantizar una reparación para las víctimas.