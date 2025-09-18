Líder reclamante de tierras en Turbo, Antioquia, denuncia nuevas amenazas de muerte

La Fundación Forjando Futuros denunció que Vanderley Quintero Rubio, líder social y reclamante de tierras en Turbo, en el Urabá antioqueño, enfrenta nuevas amenazas de muerte que ponen en riesgo su vida y la de su familia.

De acuerdo con la organización, el pasado 13 de septiembre Quintero Rubio fue víctima de seguimientos por parte de hombres en motocicleta y de agresiones verbales en las que lo tildaban de “guerrillero”.

Además, ha recibido mensajes intimidatorios en redes sociales, donde lo comparan con su padre, Hoover Quintero, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1993 por su defensa de los derechos campesinos. “El mensaje es claro: que no repita la historia de su papá porque terminará igual, asesinado”, señaló la fundación.

No es la primera vez que Vanderley enfrenta hostigamientos. Durante el proceso de restitución de tierras en Puerto Pisisí ya había sido objeto de intimidaciones.

El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, lamentó los hostigamiento e insistió en la necesidad de proteger al líder social. “No queremos que se repita la historia, que sean objeto de amenazas, asesinados o daños a su integridad. Debe la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida de estas familias”.

Más detalles

En septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó falló a favor de su familia y otras cinco más, ordenando la restitución por compensación de los predios donde avanza la construcción del puerto de Pisisí. Sin embargo, tres años después, la sentencia no se ha cumplido y los empresarios del proyecto tampoco han honrado el acuerdo con las familias.

Forjando Futuros responsabilizó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Restitución de Tierras y a los empresarios del puerto de garantizar la seguridad del líder, e insistió en que el Gobierno Nacional debe intervenir de manera urgente.