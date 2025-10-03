JEP inspecciona más de 9.000 hectáreas en proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño

La JEP prevé documentar al menos 90 casos adicionales de restitución de tierras en el Urabá antioqueño. Foto: Cortesía.

En la vereda La Pita del corregimiento San José de Mulatos, en Turbo, se desarrolló la jornada de inspección judicial sobre los casos de despojo y desplazamiento forzado ocurridos en Tulapas, en el Urabá antioqueño.

La diligencia fue adelantada por la Dirección Territorial de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la participación de la Agencia Nacional de Tierras. Además, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el ICA y la Fundación Forjando Futuros, además de organizaciones de víctimas y líderes comunales.

El proceso se realizó en cumplimiento de un auto de la JEP dentro del Caso 04 sobre la región de Urabá, que investiga crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. Durante la inspección se abordaron los avances de las medidas cautelares que rigen en Tulapas y se revisaron predios sobre los que existen solicitudes de restitución.

De acuerdo con la URT, en Tulapas se han restituido más de 9.300 hectáreas y se han presentado 763 demandas. La entidad prevé documentar al menos 90 casos adicionales.

Inspección de la JEP

La magistrada Nadiezhda Henríquez, de la JEP, explicó que la verificación busca establecer la situación predial, catastral y de retornos en la zona, con el fin de dimensionar el despojo y el cambio en el uso del suelo.

Organizaciones de víctimas como la Asociación Tierra y Paz señalaron que esperan que el proceso avance con resultados en materia de justicia y reparación integral.

En el contexto de estas acciones, la Dirección Territorial de Apartadó también ha acompañado entregas de predios en veredas como El Porvenir, Cielo Azul, Isaías, La Pita y La Pitica, además de impulsar proyectos productivos para las comunidades restituidas.