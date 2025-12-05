“No representa los valores de Nacional ni Medellín”: Diego Arias apuntó contra Washington Aguerre

Independiente Medellín quedó eliminado, a falta de una fecha para terminar los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo rojo consumó su adiós en la noche del 4 de diciembre, cuando cayó 2-1 ante Atlético Nacional en una nueva edición del clásico antioqueño.

Precisamente, el verde se puso en ventaja gracias a las anotaciones de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos, mientras que el DIM apenas pudo descontar por intermedio de Francisco Fydriszewski.

Ahora bien, el clásico terminó en polémica, luego de que el arquero Washington Aguerre se enfrascara en una pelea con Matheus Uribe. A raíz de lo anterior, el árbitro Wilmar Roldán expulsó a los dos futbolistas y al guardameta Harlen Castillo.

Diego Arias apuntó duramente contra Washington Aguerre

Finalizado el partido y superada la bochornosa situación, el entrenador Diego Arias acudió a rueda de prensa para hablar sobre lo sucedido. Allí mencionó que lamentaba mucho no poder contar con Matheus Uribe en este cierre de campeonato, todo porque “un personaje quiera ensuciar o esté incómodo con no sé quién”.

“Nos deja una sensación de incomodidad muy grande, porque el partido fue muy bueno, nosotros quisimos jugar fútbol y al final del partido un personaje, que no sabemos cuál es su intención, termina dejando una imagen que no representa los valores de los clubes que estaban en campo, mucho menos los de nuestro equipo", empezó diciendo el director técnico.

Y se mantuvo en su postura en contra del actuar del uruguayo: “Queremos competir, lo hicimos de buena manera y afortunadamente el resultado terminó a nuestro favor, pero no puede ser porque un personaje quiera ensuciar o esté incómodo con no sé quién termine generando todo lo que generó”.

David Ospina también apuntó contra Aguerre

Frente a lo ocurrido también habló David Ospina en conferencia de prensa. El experimentado guardameta lamentó el actuar de Washington Aguerre y enfocó su discurso en vivir “el fútbol en paz”.

“De parte de nosotros siempre intentamos dar un buen espectáculo para que el mensaje de paz sea muy claro. Lastimosamente, cuando sucede (un altercado) por una sola persona (Aguerre), es complejo“, sentenció.

Y resaltó el esfuerzo que ha hecho la capital antioueña por ser ejemplo a nivel nacional: “Acá necesitamos dar el mensaje de paz, que la gente venga a disfrutar de un espectáculo con las dos hinchadas, algo en lo que la ciudad de Medellín se ha caracterizado. Se ha hecho un esfuerzo grande para que sea la única plaza en la que se reciben las dos hinchadas, así que no podemos seguir por ese camino (de la violencia)”.

