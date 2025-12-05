Partido Nacional vs Medellín terminó a los golpes: Aguerre y 2 jugadores de Nacional vieron la roja / Colprensa

¡Desafortunadas imágenes en el clásico antioqueño! Aunque Atlético Nacional derrotó 2-1 al Independiente Medellín en la quinta jornada del Grupo A, el ámbito deportivo terminó pasando a un segundo plano tras el agarrón al final del partido entre jugadores de ambos conjuntos.

La desafortunada situación quedó registrada en la transmisión oficial del compromiso y más adelante circularon videos aficionados en redes sociales, en los que se puede ver al árbitro Wilmar Roldán tomando medidas severas.

El partido Nacional vs Medellín terminó a los golpes

Finalizado el clásico antioqueño con victoria para Atlético Nacional, los ánimos se caldearon cuando los jugadores se dirigían hacia los vestuarios. Previo al ingreso, se vio una discusión entre el arquero Washington Aguerre y el defensor William Tesillo.

Ahora bien, en medio de la discusión, apareció Matheus Uribe por detrás del uruguayo y algo le dijo. De inmediato, Aguerre se enloqueció y fue a buscar al mediocampista antioqueño, que de inmediato se quitó del lugar, no sin antes meterle un puño en el estómago al jugador del DIM.

Frente a esto, Washington Aguerre no pudo ser controlado por su compañero Francisco Fydriszewski ni por Camilo Cándido y terminó agarrando por el cuello a Matheus, quien no hizo nada para defenderse.

⚠️ SE PUDRIÓ TODO: Atentos al informe de Wilmar Roldán sobre posibles expulsados después de finalizado el partido. Aguerre totalmente fuera de control buscando a Matheus y Cándido. Ojo con algunas rojas que todavía queda una fecha clave para los "verdes" #LigaBetPlay pic.twitter.com/pcf2zk7vpv — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 5, 2025

Washington Aguerre y dos jugadores de Nacional vieron la roja

Más adelante se dio a conocer un video al interior del estadio en el que se ve a Wilmar Roldán mostrándole la roja a Washington Aguerre y a otros dos futbolistas de Atlético Nacional. Todo esto mientras las discusiones y los gritos continúan.

Véalo acá:

Adicionalmente, el periodista Oscar Tobón detalló que los jugadores expulsados en el conjunto verde fueron el ya mencionado Matheus Uribe y el arquero suplente Harlen Castillo.

Desafortunadas noticias para Atlético Nacional, teniendo en cuenta que se juega la clasificación a la final en la última fecha de los cuadrangulares ante América de Cali. Habrá que esperar si da para una sola fecha o más de suspensión.