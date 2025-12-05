Adrián Ramos, contundente tras la eliminación del América: “No podemos regalar un partido así”

América de Cali quedó eliminado de los cuadrangulares de la Liga Colombiana, luego de perder 2-1 ante Junior en condición de local. Pese a que el vallecaucano dominó el compromiso la mayor parte del juego y abrió el marcador con Josen Escobar (63′), el Tiburón remontó en los últimos minutos del tiempo complementario.

Jermein Peña fue el que igualó el encuentro en Barranquilla al minuto 73, tras anotar de tiro libre, un remate imposible de atajar para Jorge Soto. Más adelante, Didier Moreno selló la victoria del Junior en casa y quedó a un paso de clasificar a la final de la Liga.

Parcialmente, Junior es líder del Grupo A de los cuadrangulares con 11 puntos, seguido de Nacional con 8, que también está en la lucha para avanzar a la siguiente instancia. América y Medellín son los equipos que ya no tienen oportunidad de clasificar a la final.

“No podemos regalar un partido así”

Adrián Ramos fue el jugador que acompañó al asistente técnico Alexis Escobar en la rueda de prensa posterior al juego. Allí se mostró decepcionado por el resultado, especialmente porque, según él, América había propuesto más juego que Junior. Ramos afirmó que el equipo terminó “regalando el partido” y que el cansancio les pasó factura en los minutos finales.

Inició hablando el jugador sobre el partido ante Junior: “Yo creo que nos faltó más carácter para ganar el partido, no podemos regalar un partido así después del esfuerzo que se había hecho, del juego que se había mostrado (...). Difícil perder así y ahora solo queda terminar este cuadrangular. Tenemos que ser muy sinceros, hoy hemos regalado un juego”.

“Es un partido que, sobre el final, hay cansancio para los dos equipos; teníamos que tener más carácter, más allá de los jugadores que estuvieran en la cancha, teníamos que tener más hambre de defender el 1-0 a favor, más hambre de sostener el empate que Junior buscar la victoria, y ellos tuvieron esa ambición”, indicó Adrián Ramos sobre los errores que cometieron al finalizar el compromiso en Barranquilla.

