🔴EN VIVO | Nacional vs. Medellín por fecha 5 de cuadrangulares: siga acá el clásico paisa

<b>¡El Verdolaga necesita ganar sí o sí!</b> Atlético Nacional se enfrenta con Independiente Medellín por la penúltima fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:30 de la tarde. Es preciso mencionar que el <b>Poderoso está cerca de quedar eliminado del torneo.</b>Parcialmente,<b> Junior es el líder del Grupo A</b> de cuadrangulares con 8 puntos, seguido de América con 5, la misma cantidad que Nacional, mientras que Medellín es último con 2, tras conseguir dos empates y dos derrotas. Esto significa que, si Nacional quiere seguir soñando con llegar a la final de la Liga, necesita que <b>Junior pierda ante América. </b>De esta manera, el Verdolaga se mantendría en la pelea y quedaría con opciones de avanzar a la siguiente instancia.