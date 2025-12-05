“No es ganar partiditos, sino títulos”: ¿Paternidad de Junior a Nacional? Debate en El Pulso del Fútbol / Colprensa

Se aprietan los cuadrangulares del fútbol colombiano en búsqueda del segundo finalista. Deportes Tolima, que cabalgó sin problemas el Grupo B, espera por su rival en la disputa del título de fin de año.

En este orden de ideas, el Grupo A tiene a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional como principales favoritos, aunque el cuadro atlanticense cuenta con cierta ventaja por haber ganado uno y empatado el otro de los dos duelos directos entre ambos.

¿Hay una paternidad de Junior sobre Nacional?

En el más reciente episodio de ‘El Pulso del Fútbol’, César Augusto Londoño dio a conocer unos datos reveladores sobre los enfrentamientos entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. En ellos se evidencia que el Tiburón no ha perdido en sus últimos 11 cruces, dato demoledor.

“En los últimos 11 enfrentamientos, Nacional no le ha ganado a Junior. Siete victorias y cuatro empates. La última victoria de Nacional fue el 15 de junio del 2022. Si uno cuando no pierde en 11 partidos seguidos, no ejerce una paternidad sobre ese rival que no gana, entonces qué es paternidad”, sentenció Londoño.

Frente a esto, Steven Arce se mostró en total desacuerdo al afirmar que los partidos entre estos dos equipos que han definido título, terminaron siendo para el cuadro antioqueño.

“Atlético Nacional ha jugado tres finales en torneos cortos contra Junior y logró dos títulos. Además, le ganó una Superliga y una Copa Colombia. Esto no es de ganar partiditos, sino títulos... ¿Cuál papá?“, apuntó Arce.

Londoño, de inmediato, le recordó a su colega que se trataba de “una paternidad reciente”, porque a nivel histórico es evidente que no se puede hablar de una superioridad barranquillera sobre Nacional.

“Si los títulos jugarán, Nacional estaría en la final y ahora está sufriendo. La historia tiene que ver con la estadística, el recorrido y de pronto puede marcar tendencias. Si la historia jugará, Nacional disputaría todas las finales siempre”, concluyó.

