Nacional vence al Medellín y así queda HOY la tabla del Grupo A en cuadrangulares de Liga Colombiana / Colprensa

La quinta jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano termina este jueves 4 de diciembre con los partidos Atlético Nacional vs. Independiente Medellín y Junior de Barranquilla vs. América de Cali.

Es preciso recordar que de este Grupo A saldrá el segundo finalista del semestre, recordando que en el Grupo B se clasificó el Deportes Tolima con una jornada de antelación, luego de sacar un sufrido empate en casa del Atlético Bucaramanga.

Nacional 2-1 Medellín

La fecha inició con el clásico paisa. Este duelo disputado en el Atanasio Girardot se definió con un autoritario 2-0 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín, equipo que ya está matemáticamente eliminado.

El joven sensación Juan Manuel Rengifo se encargó de abrir la cuenta en favor del verde a los 25 minutos y Alfredo Morelos, sobre los 54′, amplió diferencias para Nacional. Sobre el cierre, DIM lo intentó por todos los frentes, incluso le invalidaron dos anotaciones, pero apenas pudo lograr el descuento por intermedio del goleador Francisco Fydriszewski.

Junior vs. América

Fecha: jueves 4 de diciembre.

jueves 4 de diciembre. Hora: 8:35 de la noche.

8:35 de la noche. Estadio: Metropolitano.

Tabla de posiciones del Grupo A en cuadrangulares de Liga Colombiana

Pos Equipo Puntos Partidos Dif 1 Junior 8 5 +2 2 Nacional 8 4 +1 3 América 5 4 0 4 Medellín 2 5 -3

¿Qué necesita Nacional para ser finalista de la Liga Colombiana?

Con 8 puntos sumados, Atlético Nacional debe esperar que Junior de Barranquilla no derrote al América en el Metropolitano para quedar ambos con las mismas unidades. Así las cosas, en la última fecha debe ganarle al América y esperar que Junior no derrote al Medellín.