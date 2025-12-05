Ministro de Hacienda defiende alzas al salario mínimo en el Gobierno Petro

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió los incrementos del salario mínimo aplicados desde 2023 en el gobierno del presidente Gustavo Petro, destacando que han reducido la pobreza sin generar inflación ni desempleo.﻿

Ávila señaló que el salario pasó de 1.160.000 pesos en 2023 a 1.423.500 pesos en 2025, un alza acumulada del 23% en términos reales, duplicando el promedio histórico anual.﻿

Dijo que esta política redistributiva demuestra que “el trabajo es el único generador de valor”.

Reajuste del mínimo para el 2026 podría ser de dos dígitos

El Gobierno nacional ya planteó que el reajuste del mínimo para el próximo año podría ser de dos dígitos para aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores colombianos.﻿

La próxima semana comenzará en firme la discusión del aumento del salario mínimo para el 2026 entre empresarios, trabajadores y la mediación del ministerio del Trabajo.﻿

Los empresarios por intermedio del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master han señalado que un incremento de dos dígitos tendrá un efecto claro en el control de la inflación y en la reducción de la informalidad laboral.﻿

Añadió que en el diálogo entre las partes se deben tener encuentra las variables establecidas que son inflación causada, proyectada y productividad.

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar afirmó que los aumentos del mínimo en dos dígitos han impactado el control de la inflación que se mantiene en el 5.51% anual a octubre y lejos del rango meta entre el 2 y el 4%.