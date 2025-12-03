¿Cuánto aumentó el salario mínimo para 2025 en Colombia? Fue menos del 10% y se definió por decreto

El pasado 1 de diciembre, el Ministerio de Trabajo instaló la mesa de concertación del salario mínimo para el 2026. El ministro Antonio Sanguino anunció que el proceso para determinar el aumento del salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del próximo año buscará un consenso hasta el 16 de diciembre.

El ministro mencionó que el Gobierno Nacional considera como referencia la estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual indicó que para 2025 el salario mínimo debería aumentar un 13.3% para que una familia colombiana viva dignamente. Sanguino aclaró que esta cifra es una referencia y no una imposición.

La concertación del salario mínimo inició sin la participación de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco). Al respecto, el ministro Sanguino se refirió a la decisión de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, de no participar en la Mesa de Concertación Laboral.

Cabal argumentó que Fenalco considera que el Gobierno ya ha tomado, anunciado y politizado el aumento del salario mínimo antes de cualquier deliberación. “Esto es desconocer el tripartismo, establecido por la misma OIT”, añadió Cabal.

“Yo creo que los comerciantes de Colombia, los tenderos, los dueños de los supermercados de barrio, que el señor Cabal dice representar, deben estar muy molestos con esta decisión de Cabal, comportándose más como un opositor político, que como un líder gremial”, aseveró el ministro de Trabajo.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo para 2025 en Colombia?

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, si no se logra un consenso tripartido con empresa y sindicatos, el Gobierno está dispuesto a definirlo vía decreto presidencial como sucedió en diciembre de 2024.

Desde Zipaquirá, el mandatario firmó el decreto de aumento del 9,54%, lo que significó a partir del 1 de enero el salario se fijó en $1.423.500 COP —sin incluir el auxilio de transporte, que pasó de $162.000 a $200.000 (incremento del $38.000).

Según Petro, el país, para entonces, cerraría el año con una inflación del 5 %, mientras que la inflación de alimentos quedará en un 2,7 %, “la caída más grande en toda la OCDE”.

"Si crece el salario mínimo, crece la economía, no al contrario, no es con trabajadores esclavos, es con trabajadores y trabajadoras que ganen y tengan dignidad en su vida como crece la economía de un país”, aseguró Petro.

Si se replica el porcentaje de aumento de este año, es decir 9,54 %, el salario podría llegar a cerca de $1.558.553 o $1.559.301 en 2026.

Fechas para definir salario mínimo para 2026

Tal como confirmó el ministro Sanguino, la primera fase de concertación irá desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre.

1 de diciembre: DANE presentó el PIB del tercer semestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias y la dinámica laboral.

DANE presentó el PIB del tercer semestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias y la dinámica laboral. 5 de diciembre: dato del índice de Precios al Consumidor (IPC).

dato del índice de Precios al Consumidor (IPC). 9 de diciembre: nuevas cifras de inflación y de contexto macroeconómico por parte del Ministerio de Hacienda.

nuevas cifras de inflación y de contexto macroeconómico por parte del Ministerio de Hacienda. 11 y 12 de diciembre: sesiones continuas de concertación.

sesiones continuas de concertación. 15 de diciembre: primer tramo para llegar a un acuerdo.

Se activará un segundo tramo, del 16 al 29 de diciembre. El 30 de diciembre siguiente es la fecha límite para la expedición del decreto, en caso de que el salario mínimo no sea concertado.

Salario mínimo en los últimos 10 años