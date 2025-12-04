Petro responde al Gerente del Banco de la República por salario: “¡Mamola! Para eso no me eligieron”

Un nuevo desencuentro se presentó entre el presidente Gustavo Petro y el gerente del Banco de la República, esta vez por desacuerdos con el aumento del salario mínimo para el próximo año.

La discordia fue por haber mantenido en gran parte de este año a las tasas de interés inalteradas, y porque no logran concordar en el aumento del 11 % propuesto para el salario mínimo del próximo año, por parte del gobierno nacional.

El presidente desmintió al gerente del banco de la República y aseguró que no es cierto que si el salario sube 11%, será mucho más difícil reducir la inflación por el aumento de los costos.

Señaló también, que la inflación se reduce acabando la especulación del gas y disminuyendo la tasa de interés real de la economía.

Por lo cual, cuestionó al gerente del banco de la República y lo señaló de no tener una conducta respetuosa con el gobierno y con la economía del país.