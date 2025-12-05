En Jardín, Antioquia, recuperaron 10 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en conflicto armado

Intervención del Cementerio de Jardín, Antioquia, por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Cortesía: Unidad de Búsqueda.

Medellín

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó su primera fase de intervención en el Cementerio de Jardín, en el Suroeste de Antioquia, donde logró la recuperación de 10 cuerpos que corresponden a personas de las que se perdió su rastro en el contexto del conflicto armado.

En esta labor forense, se intervinieron bóvedas y se recuperaron estos cuerpos que no estaban identificados, y “corresponderían a recolectores de café, provenientes de otros municipios de Antioquia y Colombia”, según indicó esta Unidad.

Invitación a familias de personas desaparecidas

Como parte de las labores, desde esta entidad invitaron a las familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos en el suroeste antioqueño a que hagan su solicitud de búsqueda y aporten su muestra de ADN a la entidad.

Ocho de los cuerpos corresponderían a personas de otros municipios de Antioquia y de algunos departamentos de Colombia, que llegaron al suroeste antioqueño para trabajar como recolectores de café y que fueron víctimas de hechos de desaparición.

Esta Unidad también dispuso de la línea telefónica (601) 3770607 para que las personas puedan aportar información que permita esclarecer esos casos de desapariciones, también el correo electrónico servicioalciudadano@unidadbusqueda.gov.co y la página www.unidadbusqueda.gov.co

¿Por qué adelantaron esta labor en este cementerio?

En este camposanto, la investigación humanitaria y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda estableció un universo de 26 sitios de interés forense, de los cuales 25 son bóvedas individuales y uno es osario común. Para abordar estos sitios, la Entidad proyecta realizar tres fases de intervención forense.

Previamente, los líderes de la comunidad aportaron datos para caracterizar el cementerio y orientaron posibles identidades de los cuerpos allí inhumados.

Allí también hubo información que entregaron los firmantes del Acuerdo de Paz e integrantes de la Corporación Humanitaria Reencuentros.

También se contó con el apoyo que han brindado la Mesa Municipal de Víctimas, la Alcaldía de Jardín, la Personería Municipal, la parroquia local, la Diócesis de Jericó y la Justicia Penal Militar.

Las labores continúan en El Bagre

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas indicó que desde hoy, 5 de diciembre, comenzó la intervención en el cementerio del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, donde extenderán su labor humanitaria hasta el próximo 13 de diciembre.

En esta primera fase se intervendrán 7 bóvedas y dos áreas de interés forense ubicadas en la zona de sepulturas, donde habría cuerpos de personas desaparecidas en los años 2012 y 2013.

Según evidencia la investigación humanitaria y extrajudicial realizada en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, allí se ha logrado orientar la identidad de 11 personas cuyos cuerpos serían recuperados.

Esas investigaciones también han permitido establecer que la desaparición de estas personas ocurrió en dos hechos del conflicto armado: “el primero, en 2012, en la vía que de El Bagre conduce al corregimiento de Puerto Claver; y el segundo, en 2013, en zona rural del vecino municipio de Zaragoza”, explicó la Unidad.

Agregó la entidad que “el cementerio de El Bagre cuenta con un universo de 28 sitios de interés para la búsqueda, de los cuales 13 son bóvedas individuales y 15 son sepulturas”.