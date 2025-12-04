Identificados los cinco ilegales muertos en combates con ejército en Nariño, Antioquia

Nariño- Antioquia

Las autoridades suministraron las identidades de los cinco ilegales abatidos en el combate que sostuvo el Ejército y la Fiscalía contra el grupo ilegal Clan de Oriente en la vereda El Recreo del municipio de Nariño, Antioquia.

Según el reporte oficial, uno de los abatidos sería Rodrigo Arango Galeano, alias “Rigo o Farley”, quien sería el cabecilla principal de la estructura armada ilegal conocida como Clan de Oriente, que delinque en la zona y que, según el reporte, estaría teniendo una alianza con las disidencias del frente 36 para controlar el territorio y sacar al Clan del Golfo.

Los otros cuatro fallecidos restantes son: Andrés Felipe García García, ⁠Diego Alberto Zapata Gayo, ⁠Esneider Blandón Álvarez y ⁠Jhon Eiver Granada Rondón.

Material incautado

En la acción estatal, las tropas del Ejército y la Fiscalía lograron incautar armas de fuego, material de intendencia e información que está siendo analizada por inteligencia. 2 fusiles de asalto M16, una pistola automática calibre 9 mm, 2 escopetas, 2 chalecos multipropósito, 35 cartuchos cal 9 mm, un proveedor para pistola cal 9 mm, proveedores y munición calibre 556 mm, además de material explosivo.

Llama la atención la alianza del Clan de Oriente con el grupo legal frente 36 de disidencias que están tratando de extender su territorio, como lo está haciendo en el suroeste de Antioquia con el frente 34.