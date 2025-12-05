Rescataron 46 animales en un operativo contra la acumulación irregular en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron un operativo contra la acumulación irregular y maltrato animal en el corregimiento de San Antonio de Prado.

¿Cómo encontraron las mascotas?

En la vivienda hallaron 46 animales que estaban bajo condiciones no adecuadas para su tenencia, los cuales evidenciaban bajo peso, parásitos, pelaje deteriorado y condiciones no aptas para su bienestar.

En total fueron retirados de esta vivienda del suroccidente de Medellín un total de 16 gatos y 30 perros.

¿Qué dicen las autoridades?

Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, indicó que “cuando se ingresó a este inmueble se encontró un panorama indignante. Había olor a amoníaco, no había ventilación, todo parecía literalmente un caos. Perros y gatos estaban hacinados, sin siquiera tener en cuenta las precarias condiciones médicas de algunos de ellos. Muchos presentaban desnutrición, problemas en la piel y hasta comportamientos nerviosos y sumisos propios de un entorno de puro maltrato animal”.

Durante este año han sido rescatados cerca de 3.900 animales y se han atendido 500 casos por maltrato animal en las diferentes comunas y corregimientos de la capital antioqueña.

Por su parte, Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, indicó que “estamos atendiendo los animales que fueron recuperados de una situación de maltrato, al parecer en un proceso de acumulación irregular. Fueron recibidos en nuestro Centro de Bienestar para garantizar su cuidado, de modo que se puedan rehabilitar y estar en las condiciones para tener un hogar hasta que se surta todo el proceso. La protección y el bienestar de nuestros animales es una prioridad, no solo de la Alcaldía de Medellín, sino de toda la ciudadanía”.

¿Qué atención recibieron los animales?

Los 46 animales fueron llevados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración médica, registro, desparasitación, vacunación y toda la atención.

Por el estado de gravedad, uno de los animales, un canino, requirió hospitalización para comenzar un tratamiento veterinario adecuado.

La alcaldía de Medellín explicó que “la Administración Distrital refuerza el servicio veterinario para hogares de paso, los programas de esterilización y el acompañamiento a casos que requieren intervención especial. La acumulación irregular es un fenómeno relevante dentro de la construcción de la política pública de Protección y Bienestar Animal”.