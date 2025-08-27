La Unidad de Búsqueda regresa a los trabajos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva que la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, ordenó el regreso de la Unidad de Búsqueda a los trabajos que se adelantan en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, luego de que se le había prohibido su ingreso a este lugar de interés forense porque allí se buscan cuerpos de personas desaparecidas en medio del conflicto armado.

La decisión se tomó luego de estudiar una tutela interpuesta por algunas víctimas que sintieron vulnerados sus derechos en medio de las labores que se hacen en La Escombrera de Medellín. Se deja claro que, en medio de la medida de protección que hay en este lugar, no se puede excluir de las labores a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

También la Sección de Apelación de la JEP ordenó a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad remitir de manera inmediata a la Unidad de Búsqueda el Plan de Intervención Forense Fase VI, con el fin de que dicha entidad, en el término de cinco días hábiles al recibo de dicho Plan, presente las observaciones al mismo y las propuestas de articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz en la continuación de las labores de búsqueda, recuperación e identificación de estructuras óseas en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.

Recordemos que Caracol Radio había documentado cinco casos en los que había quedado en evidencia cómo la JEP le había prohibido a la Unidad de Búsqueda entrar a lugares de interés forense, como cementerios y hasta el propio caso del Palacio de Justicia.

De ahora en adelante, las dos instituciones que hacen parte del Sistema Integral para la Paz deberán trabajar de manera articulada para darle respuestas a las familias que buscan saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos en medio del conflicto armado.