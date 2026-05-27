Paul McCartney reveló que Prince grabó un cover de los Beatles que él podría lanzar como un dueto

En entrevista, el músico y cantautor británico Paul McCartney reveló la existencia de una grabación de la canción de los Beatles “The Long and Winding Road” realizada por Prince.

“Estaba con un tipo hace un par de años, después de la muerte de Prince, y me preguntó: ‘¿Has oído a Prince cantar “Long and Winding Road?’ Le dije: ‘Bueno, no, esa es una de mis canciones. No creo que él la haya grabado nunca’”, dijo McCartney.

Lea también: Bad Bunny prestará su voz para interpretar uno de los nuevos personajes de la película ‘Toy Story 5′

“‘Pues sí la grabó. La grabó en un ensayo. La estaba ensayando para algo’. ‘Te la mando si quieres’. Me la mandó y es realmente genial”, le dijeron al exBeatle.

McCartney cree que el tipo era el fotógrafo personal de Prince y describió la grabación como “un poco irregular”, pero a pesar de ello, Prince “toca la guitarra de maravilla”.

Además, propuso preguntar a los herederos del músico qué se podía hacer con la grabación oculta, ya que “podría convertirla en algo realmente bueno”, afirmó.

“Aprendió mucho de Hendrix, pero era un gran guitarrista. Si lo ves tocar, tiene ese estilo. ¡Bow! Hay algo especial en él. Sabes que domina ese instrumento”, dijo el exBeatle sobre el talento de Prince.

Le puede interesar: Drake supera el récord de Michael Jackson de más canciones de un artista masculino en el número 1

“Es un tipo especial. Es muy triste que la gente, ya sabes, de repente no esté aquí, y siempre me hace desear haberlo conocido mejor y poder decirle: “Oye, tío, ¿qué pasa?”. Es una verdadera lástima porque tenía muchísimo talento", agregó.

En abril, los herederos de Prince compartieron el sencillo “With This Tear”, incluido en un proyecto discográfico inédito.