¿Dónde ver alumbrados cerca a Bogotá?: plan navideño en Facatativá, actividades y más

En Navidad, muchos pueblos y municipios que se encuentran alrededor de la ciudad, decoran y programan actividades que, no solo, va dirigido para sus residentes, sino también, para turistas y visitantes.

Es así que Facatativá, uno de los municipios cercanos a Bogotá, lanzó su programación para estas festividades, dentro de esta planeación, destacó un mega árbol navideño con espectáculo inmersivo, un show animatrónico, una gran pista de patinaje y más de cinco millones de luminarias que decorarán la ciudad. Esto se trata de una apuesta propuesta por el alcalde, Luis Carlos Casas, para hacer del pueblo, la Casa de la Navidad.

Le recomendamos: Boyacá se prepara para vivir la Navidad a bordo del Tren de la Vida y la Esperanza

Por otro lado, así va el cronograma organizado por la alcaldía, en el que brindan varios detalles acerca de lo que se realizara en lo que resta de mes. Cada día tiene una actividad distinta en la que cada ciudadano y turista puede participar. Incluso, el día de ayer, 3 de diciembre, se anunció que inició la temporada con más de 5 millones de luces led y un desfile inaugural integrado por 17 carrozas y una amplia agenda cultural.

Pista de patinaje

Según detalló la alcaldía, esta pista de patinaje tendrá lugar en el Parque Santander, donde todas las personas podrán tener una experiencia inmersiva única que busca hacer referencia al Polo Norte.

Asimismo, el parque principal, se consolidará como el escenario central, con un árbol de 25 metros que protagoniza el alumbrado, y será el primer mega árbol navideño que tendrá un show inmersivo y animatrónico.

Parque Santa Rita

Este parque contará con el “árbol planetario de El Grinch”, y escenas inmersivas con túneles rítmicos musicales, instrumentos y firmamentos crossover de colores, que darán vida a la Navidad en este escenario que tiene como objetivo, acoger a todas las familias y visitantes.

Además, la alcaldía resaltó que aparte de las actividades propuestas, también habrá un festival gastronómico con una gran variedad, que va desde el 5 de diciembre, hasta el 21 del mismo mes. Asimismo, el Parque Principal ofrecerá la “Feria Dulce Navidad”, que reunirá el alumbrado central y la Villa de la Navidad.

Le puede interesar: Sogamoso enciende la magia de la Navidad y se transforma en la Villa de las Estrellas

Plaza de Mercado y Plaza Cartagenita

En este espacio, los días 13 y 14 de diciembre, los visitantes podrán disfrutar del sabor, la tradición y la cultura de los comerciantes que se suman a esta Navidad con platos como la fritanga.

Por otro lado, otras de las plazas del municipio, la Plazoleta Cartegenita, contará con el show central: la Dinastía de Los Hispanos, evento que se proyecta como uno de los momentos más esperados por la comunidad.

Además de esto, habrá un madrugón el 21 de diciembre, en el que los compradores podrán disfrutar de una amplia variedad de productos con excelentes descuentos y atractivas ofertas. Esta última programación tiene como objetivo impulsar la economía de Facatativá en la que se busca apoyar a los comerciantes.

Otras noticias: Así se verá Cali en Navidad: detalles del alumbrado que iluminará la ciudad hasta enero