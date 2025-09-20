¿Cuánto cuesta el Tren de la Sabana a Zipaquirá? Itinerario, puntos de partida y paradas

Destinos

En este plan turístico, los pasajeros disfrutan de paisajes únicos que combinan naturaleza, tradición y patrimonio, en un ambiente seguro y organizado.

El departamento de Boyacá trabaja en ser el corazón de la reactivación ferroviaria. Foto | Agencia Nacional de Infraestructura

Cristian Almanza

El Tren Turístico Bogotá - Zipaquirá se ha consolidado como una de las experiencias más representativas para quienes desean explorar la capital y sus alrededores en un plan cultural y familiar.

De esta manera, cabe destacar que el recorrido inicia en Bogotá y tiene como destino la ciudad de Zipaquirá, reconocida por su riqueza histórica y por albergar la famosa Catedral de Sal.

Durante el trayecto, los pasajeros disfrutan de paisajes únicos que combinan naturaleza, tradición y patrimonio, en un ambiente seguro y organizado.

Los pasajes pueden adquirirse de forma presencial en las taquillas de la Estación de la Sabana, ubicada en la Calle 13 # 18 – 24, o en la Estación Usaquén, en la Av. Cra. 9 # 110 – 08.

Adicionalmente, para mayor comodidad, también está disponible la opción de compra en línea mediante ‘TuBoleta’, con un recargo adicional por servicio y localización.

Asimismo, vale la pena agregar que las tarifas están expresadas en pesos colombianos: adultos (que para este servicio turístico están comprendidos como personas entre los 13 y 59 años) pagan 85.000; niños entre 3 y 12 años y mayores de 60 años $80.000; mientras que los menores de 3 años viajan gratis.

¿Cuál es el itinerario del recorrido?

Este tren ofrece un plan para los fines de semana y festivos, conectando a los viajeros con la riqueza natural de la Sabana.

Su operación se realiza los sábados, domingos y días festivos, con salidas desde dos puntos oficiales: la Plataforma Férrea ubicada en la Carrera 66 con Calle 25, frente a la Plazoleta de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, a las 8:45 a.m., y la Estación Usaquén, sobre la Av. Cra. 9 # 110 – 08, a las 9:15 a.m.

La llegada a Zipaquirá ocurre a las 10:45 de la mañana, donde los pasajeros disponen de más de cuatro horas para recorrer sus atractivos antes del regreso.

El retorno comienza a las 3:15 p.m. desde Zipaquirá, con llegada a Usaquén a las 4:45 p.m. y a Gran Estación a las 5:15 p.m.

En cuanto a horarios de atención, las estaciones de Usaquén y la Sabana abren de lunes a viernes hasta las 5:30 p.m. aproximadamente, y en fines de semana lo hacen con servicio matutino reducido.

¿Qué normas de seguridad debe tener en cuenta?

Este tren se caracteriza por su ambiente cultural y familiar, pero también por el cumplimiento de normas estrictas de seguridad que garantizan un viaje tranquilo y organizado.

Durante el recorrido, se recuerda constantemente a los pasajeros la importancia de no sacar manos, brazos ni ninguna parte del cuerpo por las ventanas o puertas, ya que esta práctica representa un riesgo considerable.

Del mismo modo, está prohibido viajar en las escaleras o en las plataformas de acceso, espacios diseñados únicamente para subir y descender del tren.

En el caso de los menores de edad, cuando deban pasar de un coche a otro, deben hacerlo siempre acompañados por un adulto responsable, evitando incidentes durante el trayecto.

Desde otra perspectiva, otra medida importante es la restricción de ingreso y permanencia de personas en estado de embriaguez, con el fin de mantener un entorno respetuoso y seguro.

Finalmente, fumar o vapear dentro de los vagones está completamente prohibido. Respetar estas disposiciones garantiza un viaje placentero y seguro para todos los viajeros.

