Sincelejo encendió la magia de la Navidad con luces y música en el centro histórico/ foto cortesía Alcaldía de Sincelejo

Sincelejo

La ciudad de Sincelejo le dio la bienvenida a la Navidad la noche del lunes 1° de diciembre con el esperado encendido del alumbrado navideño, un evento que reunió a cientos de familias en el parque Santander.

Niños cntores

Desde las 5:00 de la tarde, propios y visitantes se congregaron para disfrutar de un espectáculo lleno de color, música y tradición.

El conteo regresivo estuvo a cargo del alcalde Yahir Acuña Cardales, quien dio paso a millones de bombillos que iluminan el centro histórico y 63 puntos estratégicos de la ciudad.

La decoración, organizada por la Corporación Fiestas del 20 de Enero, abarca parques, avenidas y espacios emblemáticos como la Plaza Olaya Herrera, el Teatro Municipal y la Iglesia del Socorro.

La noche estuvo acompañada por el concierto de los Niños Cantores de Paz del Conservatorio de Música, seguido por la presentación de la Banda Nueva Generación de Chochó, que puso a bailar incluso a las candidatas del Reinado del 20 de Enero.

El alcalde destacó que es la primera vez que Sincelejo cuenta con tantas calles iluminadas, aunque reconoció que esto ha generado algunas dificultades en la movilidad. La próxima cita para celebrar la magia de la Navidad será el sábado 13 de diciembre, con la Gran Parada Navideña.