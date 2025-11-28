Tren de la Sabana Navidad 2025: precios, fechas y horarios ¿Cuál es el recorrido?

Imagen de referencia a Tren de la Sabana/Alcaldía de Bogotá- Getty Images

Subirse al Tren de la Sabana es un plan tradicional que muchos colombianos hacen cada año. Por lo que la mayoría aprovecha estas fechas para compartir con sus familias y hacer dinámicas distintas que enriquecen las experiencias de la época navideña.

Conozca aquí toda la información que necesita saber sobre este tren de la navidad conocido también como “Turistren 2025″.

Tren de la Sabana 2025: fechas y horarios

Para este año el tren estará disponible a partir del 15 de diciembre 2025 hasta el 09 de enero 2026. No obstante, tenga en cuenta que en el comunicado de la página anunciaron que tanto el 24 como el 31 de diciembre de este año, no estará disponible.

¿Dónde comprar boletas para el tren navideño en Bogotá?

Los tiquetes se pueden conseguir de una forma fácil y sencilla. Para aquellos que deseen comprarlo de forma presencial se puede hacer en dos estaciones:

Estación de La Sabana- zona centro: Calle 13 # 18 – 24. Sólo para venta anticipada. Cabe resaltar que el tren no sale de esta estación.

Estación de Usaquén – zona norte: Avenida Carrera 9 # 110 – 08. (venta anticipada)

Para comprar de manera virtual cómprelas en TuBoleta.com, en el siguiente enlace: https://n9.cl/m9yas

¿Cuál es el recorrido del tren de la Sabana en época navideña?

Inicia en la Plataforma férrea del costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, al frente de la Plazoleta de Los Alfiles (Carrera 66 con Calle 25) – Estación de Tren de Usaquén, Avenida Carrera 9 # 110 – 08. – Estación de Tren de La Caro – Estación de Tren Usaquén, Avenida Carrera 9 # 110 – 08. – Plataforma férrea del costado occidental del Centro Comercial Gran Estación al frente de la Plazoleta de Los Alfiles (Carrera 66 con Calle 25).

Precios del Tren de la Sabana Navideño 2025

El costo individual del pasaje es de $72.000, sin embargo, niños de brazos menores de 3 años no pagan tiquete siempre y cuando no ocupen un puesto.

Tenga en cuenta que este es el itinerario:

Costado occidental C.C. Gran Estación : sale desde las 06:45 pm.

: sale desde las 06:45 pm. Estación Usaquén: 07:15 pm. – Sale 08:00 pm.

Estación La Caro : 08:50 pm. – Sale 09:20 pm.

: 08:50 pm. – Sale 09:20 pm. Estación Usaquén: de 10:10 pm. – Sale 10:15 pm.

Costado occidental C.C. Gran Estación: Llega 10:45 pm.

Para conocer más información sobre este plan, ingrese a la página oficial: https://turistren.com.co/