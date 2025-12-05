Comienza la navidad en Bogotá: Alcaldía inicia con el alumbrado navideño

Bogotá

Explicaron desde la Alcaldía Mayor de Bogotá que la música y el espíritu colectivo marcarán el inicio oficial de la temporada decembrina en Bogotá con el Gran Encendido de la Navidad, que se realizará el viernes 5 de diciembre, desde las 4:30 p.m. en el Parque Metropolitano El Tunal. Este acto inaugural gratuito liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y el apoyo de Enel Colombia y Grupo Energía Bogotá, da apertura a la agenda de Navidad es Cultura 2025, una apuesta de ciudad que brindará más de 600 actividades con 4.316 artistas locales que participarán en esta segunda edición.

La programación incluye la participación de agrupaciones locales y nacionales, artistas urbanos y grandes referentes musicales que harán de la jornada una experiencia inolvidable desde las 4:30 p.m: El KL Kevin Liscano; La luz de la Esperanza: Travesía de los animales en busca de la Estrella de Navidad, de Ensamblaje Teatro; De fiesta con la Banda, de la Banda Filarmónica Juvenil OFB y la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; Los Cumbia Stars; Laura Kalop; Los Diablitos del Vallenato; y Alquimia La Sonora del XXI.

El momento central de la noche será el conteo regresivo y el encendido del árbol de Navidad de 56 metros de altura, acompañado de efectos especiales y pirotecnia, y la presentación de la canción oficial de la Navidad, “Mi ciudad, mi casa”, compuesta por la cantante Laura Kalop.

Grandes espectáculos y actividades barriales para toda la familia

El Día de las Velitas, el 7 de diciembre, viene cargado con una vibrante oferta cultural que comenzará con el tradicional Desfile de Comparsas en el que desde las 3:30 de la tarde más de 1.000 artistas recorrerán la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, donde se presentará el Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y La Real Charanga.

Mientras tanto, desde las 4:00 de la tarde en el Parque de los Hippies, el Instituto Distrital de las Artes - Idartes - presentará “Electrovelitas”, una experiencia sonora y visual con la participación de Los Pirañas, La Errática, Felipe Gordon y otros artistas que fusionan electrónica, ritmos tradicionales y visuales inmersivas. Y para cerrar la noche, a las 7:00 p.m., en el Parque Metropolitano El Tunal, hará presencia la Orquesta Filarmónica de Bogotá con un concierto especial en colaboración con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD y de entrada libre al público.

Además, Navidad es Cultura llega acompañada de espectáculos de talla mundial que reúnen tecnología, artes escénicas, música, mapping y todo el regocijo del espíritu navideño para el goce de propios y visitantes a Bogotá.

“Una ciudad imaginada” - Plaza de Bolívar

Producción de talla mundial de alta tecnología con efectos especiales de última generación y más de 50 artistas en escena que nos llevará por una travesía sensorial proyectando los sueños del futuro de nuestra ciudad.

Fechas: 13 y 14, y 17 al 23 de diciembre

Horarios: 6:30 p.m. - 8:00 p.m. - 9:00 p.m.

Funciones: 27 de 35 minutos

Aforo: 30.000 por función

“Más allá de las nubes” - Plaza Cultural La Santamaría

Cuento poético interpretado por 80 artistas de diversas expresiones que enternecerá a toda la familia, especialmente a los más pequeños, con una historia increible de una niña que emprenderá un viaje por los barrios de Bogotá con su gato.

Fechas: 13 y 14, y 17 al 23 de diciembre

Horarios: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Funciones: 18 de 35 minutos

Aforo: 10.000 por función

“Un ritmo, muchas voces” - Parque Metropolitano El Tunal

Espectáculo con efectos especiales, mapping, acrobacias, música en vivo y más de 75 artistas en escena. Un cuento escenificado en uno de los barrios populares de la ciudad a través de un emocionante recorrido musical que muestra cómo se celebran las navidades en las diferentes regiones de Colombia.

Fecha: 17 al 23 de diciembre

Horarios: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Funciones: 14

Aforo: 6.000 por función

Toda la programación es gratuita y de entrada libre para la ciudadanía, y se puede consultar en https://bogota.gov.co/especiales/navidad-es-cultura-2025/