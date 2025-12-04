Boyacá se prepara para vivir la Navidad a bordo del Tren de la Vida y la Esperanza

Boyacá celebra la Navidad con el Tren de la Vida y la Esperanza: rutas, vagones de lujo y tradición local

Boyacá

El Tren de la Vida y la Esperanza, iniciativa de la Fundación Paz del Río, volverá a recorrer los municipios de Nobsa, Corrales y Paz de Río para acompañar la temporada navideña en Boyacá. Catalina Devia, directora de la fundación, destacó que este año el tren contará con tres vagones de lujo, fabricados completamente en Boyacá, con baño, aire acondicionado y asientos de máxima comodidad, además del tradicional vagón legado que ha transportado a la comunidad durante años.

El recorrido iniciará formalmente el viernes 12 de diciembre y se extenderá hasta el 11 de enero de 2026, ofreciendo a locales y turistas una experiencia única de la Navidad boyacense.

Tres rutas para disfrutar del tren

El tren tendrá este año tres rutas principales:

Ruta Nobsa– Corrales: cinco días a la semana, con salida a las 6:15 p. m. desde la estación férrea del barrio Nazaret en Nobsa y regreso a las 10:30 p. m. Los tiquetes cuestan $48.000 en vagón de lujo y $43.000 en vagón legado.

cinco días a la semana, con salida a las 6:15 p. m. desde la estación férrea del barrio Nazaret en Nobsa y regreso a las 10:30 p. m. Los tiquetes cuestan $48.000 en vagón de lujo y $43.000 en vagón legado. Circuito completo (Nobsa– Paz del Río – Corrales): martes y viernes, salida a las 4:15 p. m. y regreso a las 10:30 p. m., con precios de $55.000 en vagón de lujo y $50.000 en vagón legado.

martes y viernes, salida a las 4:15 p. m. y regreso a las 10:30 p. m., con precios de $55.000 en vagón de lujo y $50.000 en vagón legado. Ruta “Se Ilumina Corrales”: diurna, del 17 de diciembre al 4 de enero, lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Permite disfrutar del paisaje, la planta industrial y el alumbrado navideño de Corrales, con precios de $45.000 en vagón de lujo y $40.000 en vagón legado.

Capacidad y servicios

Los tres vagones de lujo pueden transportar hasta 156 personas, incluyendo espacio para personas con movilidad reducida, mientras que el vagón legado tiene capacidad para 60 pasajeros, sumando un total de 216 plazas. Durante el recorrido, los visitantes podrán disfrutar de gastronomía típica boyacense, bebidas calientes y postres, además de música y actividades navideñas.

Catalina Devia resaltó que el Tren de la Vida y la Esperanza no solo busca ofrecer un paseo único, sino también dinamizar la economía local. A la llegada a la estación férrea de Nazaret, los visitantes encontrarán la Tienda Paz del Río, con alrededor de 30 emprendedores locales ofreciendo productos de primera calidad.