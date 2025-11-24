FIFA habilitó la reventa oficial del Mundial: guía para comprar boletas HOY y precios de la final // Caracol Radio

Faltan poco menos de dos semanas para que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se realice, el magno evento está programado para el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D. C., y con el reciente anuncio de las fechas y sedes oficiales para el repechaje internacional, muchos aficionados futboleros comienzan a respirar el ambiente mundialista.

Millones de seguidores en el mundo vienen realizando sus respectivas inscripciones a las fases de venta de entradas para el Mundial, tanto para seguir a su país como para ver otros encuentros; sin embargo, ante una alta demanda, muchos de los aficionados no han corrido con suerte y no fueron seleccionados en el sorteo que realiza la FIFA, por lo que, de manera oficial, resta solo una oportunidad para adquirir las entradas al coste real, que será posterior a finalizar el sorteo de la fase de grupos.

Mientras llega el anhelado día, la FIFA habilitó oficialmente su plataforma de reventa de entradas para el Mundial, un sistema seguro y verificado que permite a los aficionados comprar boletas disponibles en tiempo real. Si está buscando entradas HOY, especialmente para partidos de alta demanda como la final o el encuentro inaugural, esta guía le explica cómo funciona el proceso, cuánto cuestan las boletas y qué debe tener en cuenta antes de pagar.

¿Qué es la reventa oficial de FIFA y por qué es la opción más segura?

A diferencia de la reventa informal o páginas no autorizadas, la plataforma oficial de FIFA garantiza:

Entradas verificadas y válidas en todo el sistema de acceso al estadio.

Reembolsos seguros si la compra no se completa.

Transferencias reguladas entre usuarios.

FIFA advierte que cualquier compra por fuera de su plataforma puede terminar en estafas o entradas inválidas, algo que ha aumentado con la alta demanda del torneo.

Cómo comprar boletas para el Mundial hoy (paso a paso)

Ingrese a la plataforma de tickets de FIFA haciendo clic AQUÍ Cree una cuenta o inicie sesión. En el menú principal, seleccione “Resale Platform / Reventa Oficial”. Filtre por partido, fase del torneo o selección. Revise disponibilidad: las entradas aparecen y desaparecen en tiempo real. Seleccione categoría, cantidad de boletas y proceda al pago. Complete el proceso con tarjeta de crédito o débito autorizada. Recibirá una confirmación digital y más adelante la entrada oficial en su cuenta.

Importante: La plataforma funciona bajo un sistema dinámico; si ve boletas disponibles, lo recomendable es completar el pago lo antes posible.

Cómo comprar entradas para el Mundial (paso a paso) Ampliar

Precios de las boletas: así está la final del Mundial en reventa

Los valores pueden cambiar según demanda, disponibilidad y relevancia del partido, pero estas son las referencias más consultadas por los usuarios:

Final del Mundial

Categoría 1: precio más alto, mejores ubicaciones.

precio más alto, mejores ubicaciones. Categoría 2: rango medio.

rango medio. Categoría 3: opción más económica dentro de la reventa.

Los precios fluctúan minuto a minuto. Para fines informativos, la reventa suele mostrar incrementos importantes frente al valor original debido a la alta demanda global, de hecho, dentro de la misma plataforma se aclara cuál es el costo original del boleto y cuál es el de reventa, siendo este hasta diez veces más costoso que el original.

De acuerdo a la plataforma oficial de la FIFA, los precios reales en dólares y pesos colombianos para las diversas sedes son las siguientes:

Partidos en México ($650 USD - $23.000 USD)

Partido inaugural: Un boleto en categoría 2 para ver el primer partido del Mundial cuesta $1550 USD (precio original), no obstante, el precio de reventa oficial es de $5799 USD, lo que es equivalente a $22′700.000 pesos colombianos. Mientras que para categoría 3 (la opción más económica), los precios son $895 USD boleto original y $3550 USD en reventa, es decir, $13′432,916 pesos colombianos.

Partidos en México Mundial FIFA precios ($650 USD - $23.000 USD) // Caracol Radio Ampliar

Partidos en Estados Unidos, LA FINAL ($8.050 USD - $57.500 USD)

Si desea asistir a la gran final del Mundial en Nueva Jersey el próximo 19 de julio de 2026, tendrá que desembolsar una importante suma de dinero, pues el precio más económico (categoría 4) tiene un precio de $2.030 USD precio original, mientras que en reventa con disponibilidad HOY es de $7.000 USD, equivalente a $26′660,156 de pesos colombianos.

¿Cuánto cuestan las entradas paral la FINAL del Mundial 2026? // Caracol Radio Ampliar

Consejos para conseguir mejores precios en la reventa oficial

Revise en horarios de baja demanda , como temprano en la mañana o tarde en la noche (hora local del país sede).

, como temprano en la mañana o tarde en la noche (hora local del país sede). Actualice la página varias veces; las entradas pueden aparecer de repente.

varias veces; las entradas pueden aparecer de repente. Busque partidos donde la demanda sea menor o donde la eliminación de un equipo genere bajonazos de precio, este tip es aplicable durante el transcurso del torneo o posterior al sorteo de la fase de grupos.

Verifique las categorías más económicas antes de revisar las premium.

antes de revisar las premium. Evite intermediarios o enlaces externos.

Medios de pago, cambios y reembolsos

FIFA permite pagar principalmente con:

Tarjetas de crédito internacionales

Algunas tarjetas débito autorizadas

No admite pagos en efectivo ni plataformas de terceros

En caso de cambios: