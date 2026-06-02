Haití vs. Nueva Zelanda: afinan detalles para el Mundial con al presencia del afamado Tim Payne

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y este lunes, a partir de las 7:00 p.m., las selecciones de Haití y Nueva Zelanda se enfrentarán en el Chase Stadium en un compromiso amistoso que servirá como una de las últimas pruebas antes de su debut en la cita orbital.

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Haití llega con la ilusión renovada tras conseguir una clasificación histórica al Mundial, poniendo fin a una espera de 52 años desde su única participación en Alemania 1974. Los dirigidos por Sébastien Migné integrarán el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, por lo que cada minuto de preparación resulta fundamental para una selección que buscará competir al más alto nivel.

Los “Grenadiers” han mostrado señales positivas durante los últimos meses. En la fecha FIFA de marzo lograron un empate 1-1 frente a Islandia y posteriormente cayeron por la mínima diferencia ante Túnez, dejando buenas sensaciones en cuanto a orden táctico y solidez defensiva.

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Por su parte, Nueva Zelanda volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Los All Whites compartirán el Grupo G con Bélgica, Irán y Egipto, en una zona exigente donde intentarán dar la sorpresa pese a ser la selección con peor ubicación en el ranking FIFA entre los equipos clasificados al torneo.

Los oceánicos llegan impulsados por una contundente victoria 4-1 sobre Chile en marzo, resultado que puso fin a una preocupante racha de ocho encuentros consecutivos sin conocer el triunfo. Sin embargo, su rendimiento reciente sigue generando interrogantes tras acumular varias derrotas en amistosos internacionales durante el último año.

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Más allá de lo deportivo, gran parte de la atención estará centrada en Tim Payne, defensor y capitán neozelandés que se convirtió en una auténtica sensación mundial durante los últimos días. El futbolista del Wellington Phoenix pasó de tener menos de 4.000 seguidores en Instagram a superar los cuatro millones gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino conocido como “El Scarso”.

La inesperada popularidad del experimentado defensor ha generado curiosidad entre los aficionados de todo el mundo, aunque desde el cuerpo técnico de Nueva Zelanda aseguran que el jugador mantiene la misma humildad y concentración de siempre.

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Con dos selecciones que buscan llegar en su mejor nivel al Mundial de 2026, el duelo en el Chase Stadium será una oportunidad ideal para evaluar variantes, ajustar detalles y ganar confianza antes del inicio de la máxima cita del fútbol internacional.