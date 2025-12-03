¿Cuántas posibilidades tiene la Selección Colombia de ganar el Mundial? Estudio la ubica en Top 10
En dicho análisis, España figura como la gran candidata al título.
La Selección Colombia se encuentra a la expectativa de conocer sus rivales para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este viernes, desde Washington, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del certamen, donde empezará a escribirse una alta parte de la suerte del combinado nacional.
De entrada, el equipo de Néstor Lorenzo llega con buenas referencias para esta Copa del Mundo, destacando entre diversos expertos e incluso en portales especializados.
Vea también
El más reciente de ellos fue Opta, una plataforma experta en analizar el fútbol a través de distintas variantes numéricas cuantificables. En su estudio, el combinado nacional se ubica en el Top 10.
¿Cuál es el porcentaje de probabilidad de que Colombia gane el Mundial?
Opta fue más allá y se atrevió a dar un porcentaje de probabilidad de cada Selección clasificada de ganar el Mundial 2026. El mayor porcentaje es para España, siendo el gran favorito al título con 17% de probabilidad.
La Selección Colombia cierra el Top 10 con un porcentaje del 2%, apenas 0.3% por debajo de Noruega, quien se ubica en la novena posición del listado. El equipo de Lorenzo destaca por encima de Bélgica, Uruguay, México y Croacia.