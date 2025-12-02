Mundial 2026: Este sería el grupo más asequible para la Selección Colombia, según el Ranking FIFA

Faltan muy pocos días para conocerse el camino de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este viernes, sobre el medio día, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo en Washington.

Los bombos ya quedaron definidos, a pesar de los buenos resultados de la Selección en los últimos compromisos amistosos, no le alcanzó para ser cabeza de grupo, por lo que estará ubicado en el segundo cajón.

El sorteo se llevará a cabo aún a la espera de definirse seis clasificados más, cuatro que estarán llegado desde el Repechaje de la UEFA y dos que lo harán desde el Repechaje Intercontinental, donde habrá selecciones de cinco de las seis Confederaciones de la FIFA.

Así quedaron los bombos al Mundial

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Croacia, Marruecos, , Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

¿Cuál podría ser el grupo más sencillo de Colombia por Ranking FIFA?

Si fuera por la posición de cada selección en el Ranking FIFA, el grupo más cómodo en el que podría quedar ubicada la Selección Colombia contaría con Canadá (27°), Sudáfrica (61°) y Nueva Zelanda (86°), con la particularidad de que sería un grupo conformado con selecciones de distintas Confederaciones y sin ningún europeo.