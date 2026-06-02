“Se ha ganado la posibilidad de elegir lo que quiera”:presidente de River sobre el futuro de Juanfer

Mientras River Plate se prepara para afrontar los desafíos de la temporada, su presidente se refirió a dos de los referentes más importantes del plantel: Franco Armani y Juan Fernando Quintero. En sus declaraciones dejó claro que ambos futbolistas cuentan con un estatus especial dentro de la institución gracias a todo lo que han aportado al club a lo largo de los años.

Sobre Armani, el dirigente descartó cualquier versión relacionada con una posible solicitud de salida y recordó que el arquero mantiene vínculo contractual con la institución hasta diciembre de este año.

“Él no nos pidió nada, simplemente sigue ocurriendo y desarrollándose el contrato que él tiene con el club, que es hasta diciembre de este año”, afirmó.

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Además, destacó la importancia del guardameta tanto dentro como fuera del campo, señalándolo como una figura histórica de la entidad. “Franco es ejemplar tanto en la cancha como fuera de la cancha, siempre ha sido una referencia, es un ícono del club, es el arquero más ganador de la historia de River” , aseguró.

El presidente también resaltó la disposición del experimentado portero para aportar al grupo sin importar el rol que le corresponda desempeñar. “Él va a acompañar, va a estar y va a dar apoyatura siempre, esté donde esté, incluso el día que no esté más en River, porque Franco ya es parte de la esencia de la historia de River”, expresó.

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Sin embargo, una de las consultas más esperadas estuvo relacionada con el futuro de Juan Fernando Quintero. Ante los rumores que han surgido durante las últimas semanas, el dirigente aclaró que el colombiano no ha manifestado ninguna intención de abandonar el club.

“Él no nos ha planteado nada”, señaló, al tiempo que explicó que actualmente la prioridad del jugador está puesta en el Mundial, por lo que River prefiere no interferir en ese proceso.

“Tampoco corresponde estar tan encima teniendo un Mundial en la cabeza. Para un jugador es algo central en su vida y sobre lo que no queremos interferir”, agregó.

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Según explicó, las conversaciones sobre el futuro del mediocampista se producirán una vez finalice su participación internacional. “A su vuelta conversaremos y básicamente lo que tendrá es ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está, y a partir de ahí decidir conjuntamente”, indicó.

Aun así, el máximo dirigente riverplatense no ocultó su deseo de seguir contando con el talentoso volante colombiano . “A Juanfer uno la frase es: dámelo siempre”, manifestó entre sonrisas.

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No obstante, reconoció que la decisión final dependerá exclusivamente de la voluntad del futbolista, quien se ha ganado ese privilegio por todo lo que ha significado para la institución.