Así será el sorteo del Mundial 2026: cómo se sortean los bombos y posibles rivales de Colombia

El sorteo del Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina. En él, quedarán definidos los dos grupos y los rivales que cada selección tendrá en la máxima cita del fútbol.

Vale la pena mencionar que será la primera vez que una Copa del Mundo cuente con 48 selecciones, pues se venían disputando con 32 equipos. A la fecha, hay 42 cupos asegurados, por lo que restará por conocer los seis restantes, de los cuales cuatro vendrán por el repechaje europeo y dos por el torneo intercontinental de repechaje.

¿Qué países son cabezas de serie del Mundial 2026?

Según la normativa de la FIFA, la cabeza de serie se otorgan a los 9 mejores equipos del Ranking FIFA. Los otros tres están designados para los anfitriones de la Copa del Mundo, por lo que México, Estados Unidos y Canadá hacen parte del bombo uno.

México (anfitrión 14°) Canadá (anfitrión 28°) Estados Unidos (anfitrion 16°) España (1°) Argentina (2°) Francia (3°) Inglaterra (4°) Portugal (5°) Países Bajos (6°) Brasil (7°) Bélgica (8°) Alemania (9°)

¿Cuáles son los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA recientemente dio a conocer oficialmente los bombos de cara al sorteo. Los seis equipos que llegarán por la vía del repechaje, conformarán el bombo 4.

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia , Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, , Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, 4 de repechaje de Europa y 2 del Intercontinental.

Posibles rivales de Colombia

La Selección Colombia sabe que no podrá enfrentar, del Bombo 1, ni a Argentina ni a Brasil. El resto de los integrantes de la primera balotera están disponibles para tenerlos como rival.

Del Bombo 3, el único bloqueado es Paraguay, mientras que del 4, solo si Bolivia clasifica, no podrá ser rival de Colombia.

El grupo más complicado posible para Colombia, según el ranking FIFA, puede ser con España, Noruega o Jordania.

Algunas especificaciones del sorteo

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. Luego, se sorteará los bombos 2, 3 y 4, en ese orden.

Por su parte, en el bombo 1,Canadá (rojo), México (verde) y Estados Unidos (azul), al ser países anfitriones, estarán identificados con bolas de colores diferentes. Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

La FIFA también precisó que, en búsqueda de garantizar el equilibrio competitivo, se establecieron cuadros separados hasta las semifinales en el calendario de partidos.

Asimismo, salvo representantes de la UEFA (Europa), ningún grupo podrá contar con dos selecciones de la misma confederación. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington desde las 12:00 horas de la capital estadounidense, mismo huso horario para Colombia.

Un día después del sorteo, el 6 de diciembre, Colombia y las demás selecciones conocerán el calendario, con fechas y horas de cada enfrentamiento, así como las sedes de los partidos.