“Es un orgullo portar el brazalete de capitán y marcar”: Luis Díaz tras la victoria de Colombia

Luis Díaz volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la Selección Colombia. El atacante abrió el camino de la victoria 3-1 frente a Costa Rica en el estadio El Campín y, además de su anotación, tuvo el privilegio de portar el brazalete de capitán durante la despedida del equipo nacional antes de emprender viaje hacia la Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el guajiro no ocultó su felicidad por el resultado y por la conexión que nuevamente tuvo la Tricolor con su afición. Para Díaz, el partido representó una importante inyección anímica antes de afrontar el máximo reto del fútbol mundial.

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“Estamos muy felices y muy contentos porque se jugó un partido con nuestra gente de cara al Mundial, que va a ser importante. Teníamos que recargarnos de muchísima y buena energía”, afirmó el delantero.

El extremo colombiano destacó el ambiente vivido en Bogotá y aseguró que el grupo se marcha fortalecido gracias al respaldo de los hinchas. “Muy felices del resultado, que lo disfruten mucho. Estamos ansiosos porque llegue el día. Esto pasa muy rápido, entonces hay que estar bien física y mentalmente y descansar, que es importante”, agregó.

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Uno de los aspectos que más resaltó Díaz fue el acompañamiento constante de los aficionados colombianos, especialmente en territorio norteamericano, donde la Selección disputará buena parte de sus compromisos mundialistas.

“Yo sé que nuestra gente no nos va a defraudar. Ellos ya lo demostraron anteriormente en la Copa América y antes de la Copa América. Cada vez que vamos a Estados Unidos sentimos que jugamos de local”, aseguró.

Para el atacante, ese respaldo puede convertirse en una ventaja importante durante el campeonato. “Hay que aprovechar eso también a favor y jugar nuestros partidos con el plan de juego del profesor. Hay que ir partido a partido, paso a paso, porque sabemos que de eso se trata el Mundial”, explicó.

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Sin embargo, el momento más emotivo de la noche llegó cuando fue consultado por lo que significó marcar un gol llevando la cinta de capitán de la Selección Colombia. Díaz recordó sus inicios y reconoció que, aunque soñaba con llegar lejos en el fútbol, nunca imaginó alcanzar un momento tan especial con la camiseta nacional.

“Me imaginaba muchas cosas, pero no pensé que iba a llegar tan lejos como ya lo he dicho anteriormente. Es un sueño para mí”, expresó.

El jugador también destacó el orgullo que representa liderar al grupo dentro del campo y representar a millones de colombianos. “Es un orgullo vestir esta camiseta, portarla, llevar el brazalete de capitán y marcar”, señaló.

Incluso reveló un dato especial sobre la anotación conseguida ante Costa Rica. “Creo que es la primera vez con el brazalete que marco”, comentó entre sonrisas.

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Finalmente, Díaz resaltó el compromiso de todo el plantel con el objetivo mundialista y dejó claro que la ilusión es compartida por cada uno de los integrantes de la convocatoria. “Muy feliz. Creo que todos los que estamos acá somos merecedores y damos todo por ese sueño y ese objetivo que tenemos”, concluyó el capitán de la noche, una de las máximas figuras de una Selección Colombia que sigue alimentando la ilusión de todo un país de cara a la Copa del Mundo.