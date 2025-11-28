La Copa Mundial de la FIFA se realizará el próximo año en territorio Norteamericano, las sedes se distribuirán entre México, Canadá y Estados Unidos, este último país será el anfitrión principal, pues albergará todos los partidos desde los cuartos de final en adelante.

Las expectativas son bastante altas sobre el torneo, que adoptó un nuevo formato en el que participarán 48 países, 16 más que los que dijeron presente en la más reciente edición (Qatar 2022), en vísperas del inicio de la cita mundialista, la lista de países favoritos ya ha comenzado a rondar, desde la prensa deportiva se habla de España como la gran candidata, mientras que Francia, Inglaterra y Argentina le siguen.

Pero no todos los favoritos son los países que ya ostentan al menos un título del Mundial, pues en el horizonte aparecen algunas sorpresas, que no solo llegan fuertes al certamen global, sino que vienen consolidando equipos fuertes en los últimos años, peleando mano a mano con los favoritos.

¿Quién ganará el Mundial 2026? La IA revela sus favoritos con algunas sorpresas

Aunque la prensa deportiva tiene a sus grandes favoritos, la incógnita sobre qué país ganará el Mundial la hemos trasladado a la inteligencia artificial, la cual se atrevió a conformar una sólida lista de diez aspirantes, tres de ellos que no han sido campeones del mundo y que podrían coronarse por primera vez en Nueva Jersey el próximo 19 de julio.

Top5 con los favoritos tradicionales

De acuerdo a ChatGPT, el país favorito a llevarse el título es España, coincidiendo con el candidato de la prensa deportivo, pues la selección europea llega como la campeona de la Eurocopa y como una de las plantillas más sólidas de todo el mundo, con jóvenes como Lamine Yamal y jugadores con experiencia como Mikel Oyarzabal, España es, sin duda alguna, el país que mejor juega a día de hoy. La lista la completan:

España Francia Inglaterra Brasil Argentina

Colombia completa la lista de favoritos a coronarse campeones del mundo

La Selección ‘tricolor’ completa la lista de diez aspirantes según la IA, Colombia no solo llega tras culminar una eliminatoria mundialista en la que terminó tercera, por detrás de Argentina y Ecuador, además, es la actual subcampeona de la Copa América, luego de caer en la gran final ante Argentina en el 2024.

Los ‘cafeteros’ son la única selección de CONMEBOL que se encuentra en la lita que no ha sido campeona del mundo, aunque futboleros han opinado en redes sociales que junto a Colombia debe estar presente Ecuador, pues el país ha afianzado una fuerte nómina con jugadores titulares en los equipos más importantes de Europa. La lista la completan:

6. Portugal

7. Alemania

8. Países Bajos

9. Uruguay

10. Colombia