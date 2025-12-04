¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2026? Video y LETRA completa de ‘Somos más’

La canción del mundial más allá de ser una representación artística de lo que significa el encuentro más importante de fútbol a nivel mundial, es una tradición que se ha mantenido con los años y que ha potenciado el significado de los mundiales, tal como lo hizo el ‘Waka Waka’ de Shakira en el mundial de Sudáfrica 2010.

El origen de esta tradición, comenzó en 1962, cuando la copa del mundo se iba a jugar en Chile, pues para esta edición, la banda de rock chilena ‘Los Ramblers’, interpretó ‘El Rock del Mundial’, la primera canción que se asoció directamente con un torneo de fútbol de esta magnitud.

A pesar de que estas canciones se han realizado durante muchos años con el objetivo de que funcionen como marketing y para transmitir una identidad cultural, aquellas que más reconocimiento han tenido son algunas relativamente recientes, como por ejemplo, el ‘Waka Waka’ de Shakira y ‘Waving Flag’ de Sudáfrica 2010, o ‘La La La’ también de la cantante barranquillera, pero en dicha ocasión, para el mundial de Brasil 2014.

Canción del mundial 2026 ‘Somos más’

Como es de esperar, y siguiendo la tradición, hace algunos meses se oficializó la que será la canción oficial del mundial 2026 en español, que llevando el nombre de ‘Somos más’ será interpretada por el cantante colombiano Carlos Vives, el mexicano ‘Xavi’, la argentina ‘Emilia Mernes’ y el puertorriqueño ‘Wisin’.

La canción fue presentada en medio de la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que fue transmitida por el canal de televisión ‘Telemundo’, y que busca realizar un llamado a la unidad, la celebración y el orgullo. Pues así lo comentó Carlos Vives “Queremos que la gente se ponga la camiseta, alce la voz y celebre en comunidad”.

Letra de la canción del Mundial 2026

Estrofa 1 (Carlos Vives)

Salgo por la calle, el cielo tiene otro color

Siento la emoción en el ambiente

Ya prendí la tele, allá afuera hace calor

Hoy tengo una cita con mi Sele

Estrofa 2 (Emilia y Xavi)

Hoy no es un día cualquiera, no

Vas a la cancha, es la Copa del Mundo, y yo quiero ganarla

Ponte la camiseta y trae toda la barra

Salta la ola y canta un gol con toda el alma

Estrofa 3 (Emilia, Xavi, Carlos vives)

Cada vez somos más

Un mundial de banderas que juegan un partido

Cada vez más y más

Es el mundo que abraza la libertad

Estrofa 4 (Wisin)

Sube tu bandera, se acabó la espera

Empezó el mundial y puede ganar cualquiera

No importa la raza, aquí no hay frontera

Nos unimos para que el país se prendiera

Eres el gozo de tu selección

Corre en la cancha con el corazón

Ya están los equipos en formación

Y quiero cantar un gol

Video de la presentación

