🔴 EN VIVO | Sorteo FINAL del Mundial 2026: Grupos confirmados, FIFA y transmisión en DIRECTO

Este 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Las 48 selecciones están a pocas horas de conocer con quién se deberán enfrentar en las 12 llaves de la Copa del Mundo. Todos con el mismo objetivo, coronarse campeón.Será la primera vez que un Mundial se dispute en tres países y también la primera edición con 48 equipos, cuando tradicionalmente eran 32. Las selecciones se dividirán en 12 grupos de cuatro, y avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.En el bombo 1 se encuentran los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, junto con las consideradas grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.El bombo 2 está conformado por Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.En el bombo 3 están Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.Y por último, en el bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en los repechajes.