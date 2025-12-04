¿Cómo seguir el sorteo del Mundial 2026 por televisión?

Diego Maradona decidiendo la suerte de Colombia en el sorteo del Mundial de Rusia 2018. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images) / Lars Baron - FIFA

Restan pocas horas para que se conozcan los rivales de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional se encuentra ubicado en el bombo 2 del sorteo y es uno de los rivales más temidos de parte de los cabezas de grupo.

El evento se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy y Washingto DC. Desde las 12:00PM podrá seguirse a través de DSport, en los canales 610 y 1610 HD de DIRECTV, y también a través de DGO.

Cabe recordar que DIRECTV ofrece la mayor cobertura del Mundial 206, contando con la transmisión de los 104 partidos del certamen, el cual se llevará a cabo entre el 11 de junio y 19 de julio.

Repase los bombos del sorteo

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Croacia, Marruecos, , Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Así se jugarán los repechajes

Repechaje UEFA 1 : Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina.

: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina. Repechaje UEFA 2 : Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Repechaje UEFA 3: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Repechaje UEFA 4: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda. Repechaje internacional 1: Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.

Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Repechaje internacional 2: Bolivia, Surinam o Irak.

¿Cuál será el “Grupo de la Suerte”?

De cara al sorteo, DIRECTV lanzó el sitio www.elgrupodelasuerte.com para participar por un viaje a la Copa Mundial FIFA 2026.

La propuesta premiará a quien más aciertos tenga en el pronóstico del sorteo. Para participar hay que ingresar a la página web del concurso, registrarse y completar los grupos desde el “A” hasta el “L”. El ganador será el concursante con más aciertos en las selecciones que comparten grupo, es decir, quien obtenga el mayor número de coincidencias con la conformación final del sorteo oficial de la FIFA.

Además, quienes adivinen la mayor cantidad de rivales que enfrentarán a Colombia durante la primera fase, también participarán por premios. Todas las personas podrán sumarse hasta antes del comienzo de la transmisión del sorteo del próximo 5 de diciembre, pero, en caso de empate, el ganador será aquel que haya cargado su pronóstico primero.