Primer incendio en Envigado provocado por globo de mecha incandescente en la temporada decembrina

Envigado, Antioquia

La primera emergencia del año en Envigado asociada al uso de globos de mecha incandescente dejó pérdidas materiales en una vivienda del barrio Alcalá, cerca de la avenida Las Vegas. Según confirmó el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, el incidente se registró en la noche del martes, cuando las llamas comenzaron a salir por el techo de la casa y fueron visibles para los vecinos que alertaron a las autoridades.

Al llegar, una máquina extintora y una ambulancia encontraron un incendio declarado en un cuarto destinado al almacenamiento de objetos de baja rotación, como alumbrados navideños, muebles y enseres. Debido a la magnitud de las llamas fue necesaria una segunda máquina.

Durante las labores de remoción, los bomberos hallaron la candileja de un globo incandescente, lo que permitió establecer que este fue el origen de la emergencia. El globo cayó sobre un techo en acrílico, lo perforó y desató el fuego que consumió por completo el cuarto útil. Por fortuna con este incidente no se reportaron lesionados.

Hasta 20 emergencias por globos en diciembre

El capitán Morales señaló que esta temporada suele ser crítica por el uso irresponsable de globos. El año pasado se atendieron al menos cinco incendios directamente causados por globos, aunque recibieron muchas más llamadas por caídas de estructuras ya apagadas.

“Durante los 31 días de diciembre podemos recibir cerca de veinte emergencias relacionadas con estos elementos. Es lo que más se presenta en estas fechas”, afirmó.

¿Qué hacer si cae un globo cerca de la vivienda?

El comandante entregó recomendaciones clave para evitar nuevas emergencias:

Si el globo ya está apagado , romper el papel para impedir que sea reutilizado .

. Si aún está encendido y es posible actuar sin riesgo, apagar la mecha con agua .

. Si la situación se complica, llamar de inmediato al cuerpo de bomberos del municipio o a la línea 123.

Aunque reconoce que el uso de globos es visto por algunos como tradición, Morales insistió en que las condiciones actuales de urbanización y materiales de construcción los convierten en un riesgo enorme.

Además, pidió evitar cualquier tipo de pólvora, desmintiendo la idea de que existe una “pólvora inofensiva”.

“No existe la pólvora inofensiva. Todos los tipos representan riesgos, ya sea por explosión o por intoxicación debido a sus componentes químicos”, subrayó.

El comandante también recomendó extremar cuidados durante actividades caseras típicas de la temporada, como asados o preparación de alimentos con aceites calientes, para proteger especialmente a los niños.