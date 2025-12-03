La pólvora vuelve a cobrar víctimas en la fauna: tres aves lesionadas y una zarigüeya fallecida

Valle de Aburrá

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre —CAVR— del Área Metropolitana del Valle de Aburrá recibió los primeros reportes de animales lesionados por el uso de pólvora en municipios del territorio metropolitano. Las emergencias comenzaron luego de la alborada, una época donde el impacto de los estallidos suele desencadenar múltiples afectaciones en la fauna.

Aves heridas por estruendos en Belén y San Antonio de Prado

Entre los casos más recientes se encuentran tres aves trasladadas al CAVR tras alertas ciudadanas. Una de ellas ingresó con un trauma craneoencefálico luego de un fuerte estallido, mientras que las otras dos cayeron de sus nidos por el ruido de la pólvora en Belén y San Antonio de Prado.

El reporte más lamentable ocurrió en la Loma de los Bernal, donde una zarigüeya cayó desde un árbol tras un estallido; pese a los esfuerzos del equipo veterinario, el animal no sobrevivió debido a las graves fracturas provocadas por la caída.

Llamado urgente a evitar el uso de pólvora

Andrés Gómez, Supervisor del CAVR expresó “Hacemos un llamado a no hacer uso de la quema de pólvora porque afecta nuestra fauna silvestre y si encontramos un animal herido, inmediatamente reportarlo a nuestra línea de emergencias para la fauna silvestre 304-630-0090″

El Área Metropolitana reiteró que la pólvora sí afecta a la fauna silvestre, alterando su comportamiento, provocando estrés severo, caídas y lesiones de gravedad.