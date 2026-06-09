En Medellín aumentan los operativos contra la embriaguez y bajan un 30 % las pruebas positivas

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, fortaleció sus estrategias pedagógicas y operativas para combatir la conducción bajo los efectos del alcohol en las vías de la ciudad. Mediante la campaña “Te Queremos Vivo” y su personaje “Garrafael”, la administración distrital busca generar mayor conciencia ciudadana sobre los riesgos de esta práctica, complementando las actividades educativas con un incremento riguroso en los controles viales.

Durante el año 2026, las autoridades locales aumentaron en un 7 % los operativos contra la embriaguez al volante en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 60 procedimientos en las calles. Este despliegue institucional se tradujo en un balance positivo en términos de prevención, logrando una reducción del 30 % en las pruebas positivas de alcoholemia, las cuales pasaron de 244 registros en 2025 a 170 en lo que va de este año.

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A pesar de la disminución en las pruebas positivas, la Secretaría de Movilidad manifestó preocupación debido a que los incidentes viales relacionados con el consumo de licor registraron un leve incremento del 3.4 %, subiendo de 205 casos en 2025 a 212 en 2026. Ante este panorama, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, recordó que las sanciones económicas por conducir en estado de alicoramiento son severas, con multas que oscilan entre los 2.6 millones y los 21 millones de pesos, además de la suspensión de la licencia hasta por 10 años y la inmovilización del vehículo.

Para frenar la accidentalidad, la Administración Distrital confirmó que continuará intensificando de manera progresiva los operativos de control en puntos estratégicos de la capital antioqueña, priorizando los horarios nocturnos y las zonas identificadas con mayor nivel de riesgo. Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad y recordaron que la reincidencia en este comportamiento puede acarrear la cancelación definitiva de la licencia de conducción y consecuencias penales.