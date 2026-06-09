Fiscal dejó en libertad a alias “Cuervo”, capturado por los desmanes en la Universidad de Antioquia

Medellín

Alias “Cuervo”, uno de los dos capturados señalados por las autoridades como presunto responsable de los disturbios registrados el pasado 3 de junio en la Universidad de Antioquia, quedó en libertad.

El joven de 27 años había sido capturado en Medellín durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, sería uno de los presuntos participantes de los enfrentamientos ocurridos en el campus universitario y habría disparado contra un integrante de la fuerza pública durante los disturbios.

La captura se llevó a cabo en una vivienda de la comuna Castilla, en el noroccidente de la ciudad. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el procedimiento fueron encontrados elementos relacionados con el ELN, organización con la que alias “Cuervo” tendría presuntos vínculos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa lamentó la decisión de la fiscal, señalando que el capturado no sería un simple manifestante encapuchado, sino una persona armada que presuntamente atentó contra la fuerza pública y tendría nexos con una organización ilegal, además de promover actos terroristas entre la comunidad estudiantil.

“Nosotros somos respetuosos de las autoridades, así no compartamos las decisiones que eventualmente llegan a tomar. Pero si tenemos algo claro es que así quede libre este o cualquier otro bandido. Nuestra función de la mano de la policía es seguir detrás de ellos. Ustedes me han escuchado una y otra vez decir que las veces que haya que capturar a los bandidos los vamos a capturar”, explicó Villa.

Continúan las investigaciones

El secretario de Seguridad de Medellín insistió en que la liberación no significa el cierre del proceso judicial y aseguró que alias “Cuervo” deberá seguir respondiendo ante las autoridades por los hechos que se le atribuyen.

Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para esclarecer la participación de alias “Cuervo” en los disturbios registrados en la Universidad de Antioquia. Por ahora, el joven permanece en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.