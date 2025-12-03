Capturan a tres presuntos responsables de homicidio en Medellín

Medellín

Un juez de control de garantías, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian Durango Zapata, alias “Tombito”; Daniel Felipe Villa, alias “Piña”; Mateo Diossa Méndez, señalados como presuntos responsables del homicidio de un joven de 23 años en el barrio Girardot en Medellín.

Los hechos ocurrieron el 11 de mayo del presente año, cuando el cuerpo de la víctima fue hallado en el nororiente de Medellín con 18 heridas producidas por arma cortopunzante. La investigación por parte de las autoridades, estableció que, horas antes, el hoy occiso y otro hombre habrían sido retenidos por supuestos integrantes de una organización criminal del sector de Castilla, quienes los acusaron de no pagar unos productos de una licorera.

A través del monitoreo de cámaras y labores de policía judicial adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional, se determinó que los dos hombres fueron sacados del barrio en varias motocicletas. Uno de ellos logró escapar, mientras que la motocicleta en la que se movilizaban las víctimas, nunca fue recuperada.

Los tres procesados fueron capturados mediante orden judicial. Durante las audiencias no aceptaron los cargos de homicidio agravado y hurto calificado agravado imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín.