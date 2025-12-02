Ascendió a 24 la cifra de quemados con pólvora en Antioquia

Antioquia

Siguen aumentando las cifras de lesionados por pólvora en Antioquia, pese a que apenas han transcurrido dos días de diciembre. El departamento ya completa 24 personas quemadas en la temporada 2025-2026, siendo Medellín el lugar con mayor número de casos, con 15 personas afectadas.

Según el más reciente boletín de vigilancia intensificada, emitido entre las 2:00 p. m. del 1 de diciembre y las 8:00 a. m. de este martes 2 de diciembre, se reportaron cuatro nuevos casos en tres municipios.

Medellín:

Hombre de 24 años con quemaduras de segundo grado en extremidades tras manipular pólvora.



Hombre de 22 años con laceraciones, contusiones, quemaduras de segundo grado en tronco y extremidades, y daño auditivo, luego de transportar elementos con pólvora.

El Bagre:

Adolescente de 16 años con daño auditivo por manipulación de pólvora.

Cáceres:

Hombre de 23 años con contusión ocular asociada al uso de estos elementos.

Con estos casos, Antioquia suma 24 lesionados, una reducción del 17,2 % frente a los 29 registrados a la misma fecha en 2024. De los afectados, cuatro son menores de edad.

Llamado a la prevención

La Gobernación de Antioquia reiteró su invitación a evitar el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas. A través de la campaña “Soy Antipólvora: la alegría no se quema, se comparte”, la administración departamental pide a las familias celebrar con responsabilidad y proteger la vida.