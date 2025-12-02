Ascendió a 24 la cifra de quemados con pólvora en Antioquia
Medellín es el municipio con mayor número de casos en el departamento, con 15 personas afectadas.
Antioquia
Siguen aumentando las cifras de lesionados por pólvora en Antioquia, pese a que apenas han transcurrido dos días de diciembre. El departamento ya completa 24 personas quemadas en la temporada 2025-2026, siendo Medellín el lugar con mayor número de casos, con 15 personas afectadas.
Según el más reciente boletín de vigilancia intensificada, emitido entre las 2:00 p. m. del 1 de diciembre y las 8:00 a. m. de este martes 2 de diciembre, se reportaron cuatro nuevos casos en tres municipios.
- Medellín:
- Hombre de 24 años con quemaduras de segundo grado en extremidades tras manipular pólvora.
- Hombre de 22 años con laceraciones, contusiones, quemaduras de segundo grado en tronco y extremidades, y daño auditivo, luego de transportar elementos con pólvora.
- El Bagre:
- Adolescente de 16 años con daño auditivo por manipulación de pólvora.
- Cáceres:
- Hombre de 23 años con contusión ocular asociada al uso de estos elementos.
Con estos casos, Antioquia suma 24 lesionados, una reducción del 17,2 % frente a los 29 registrados a la misma fecha en 2024. De los afectados, cuatro son menores de edad.
Llamado a la prevención
La Gobernación de Antioquia reiteró su invitación a evitar el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas. A través de la campaña “Soy Antipólvora: la alegría no se quema, se comparte”, la administración departamental pide a las familias celebrar con responsabilidad y proteger la vida.