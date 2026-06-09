“Es una falta de humanidad”: hijo denuncia intento de desalojo de su madre de 94 años”

Mercedes de Cadavid, adulta mayor que sería desalojada de su hogar por una decisión judicial. Foto: Cortesía

Girardota, Antioquia

Se conoció que Mercedes García de Cadavid, una adulta mayor de 94 años sería desalojada de la vivienda en la que ha vivido toda su vida y que considera su hogar, ubicado en la vereda San Andrés, de Girardota.

De acuerdo con la denuncia de sus familiares, una decisión judicial podría concretar el desalojo. La señora Mercedes es minoritaria (20 %) en una sucesión familiar, por lo que sus nietas, propietarias del 80 %, promovieron el remate y exigen su salida.

El terreno fue declarado por el juzgado como proindiviso, es decir, se encuentra en una situación de copropiedad en la que la propiedad del bien no está dividida materialmente entre los copropietarios. Esto permite que todos posean y disfruten del bien completo, aunque cada uno tenga un porcentaje de propiedad.

El proceso de remate fue impulsado por las nietas de la señora Mercedes. Como propietarias de la mayor parte del terreno, decidieron que la parte minoritaria debía ceder, por lo que están dispuestas a depositar el 20 % del valor, ya sea en el juzgado o en las oficinas del Banco Agrario.

La principal preocupación de la familia es que este desalojo pueda afectar gravemente el estado emocional y de salud de la adulta mayor. Un cambio de vivienda, dejar sus comodidades y su entorno habitual podría tener consecuencias serias para ella.

“Es una persona de 94 años que ha vivido toda la vida en el terruño, que trabajó arduamente para mantenernos y para mantener el pedazo de tierra que tenemos. Y es una persona que ya hoy, con la edad que tiene y todas las enfermedades que sufre (hipertensión, diabetes, artrosis), representa una falta definitiva de humanidad sacarla de aquí”, dijo Fabio Cadavid, hijo de la señora Mercedes.

Sin embargo, gracias a la intervención de la Personería de Girardota y el Consejo Comunitario, se logró un aplazamiento del procedimiento que estaba programado para este martes.

Cabe mencionar que esta suspensión es solo momentánea. La única vía que les queda para apelar es ante la Corte Suprema de Justicia, un proceso que, según afirman, no está a su alcance por razones económicas, teniendo en cuenta que se trata de una disputa legal de muchos años.

Fabio Cadavid considera inhumano el actuar de sus sobrinas, hijas de su hermano fallecido hace 13 años: “Yo veo ahí inhumanidad, una falta de solidaridad absoluta, una falta de compromiso. Nosotros creemos que se está perdiendo hoy el núcleo familiar y las bases honestas. La gente actuando por lo material antes que por lo sentimental y lo espiritual”.

Por eso, hace un llamado no solo a sus familiares, sino a toda la sociedad colombiana, para que se respete y proteja a los adultos mayores, especialmente en el seno familiar.