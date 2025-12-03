Medellín tendrá su primer agente de tránsito en silla de ruedas

Medellín

La Secretaría de Movilidad, con el acompañamiento de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo, oficializa la vinculación del agente William Martínez Moreno, la cual se llevó a cabo a través de un proceso de selección formal y la verificación de competencias para ejercer labores con las condiciones necesarias, garantizando espacios de accesibilidad.

Adecuaciones funcionales

Entre los acondicionamientos realizados, señaló la Secretaría, están la adaptación del área de trabajo, la implementación de herramientas de apoyo y la asignación de tareas que se ajustan a su perfil. Estas medidas permiten la participación activa del agente, como la gestión administrativa de los procesos sancionatorios, el seguimiento a operativos de control, entre otros.

“Pienso que las funciones de un agente de tránsito son muchas y no tengo ningún tipo de limitación para decir que quizá me voy a limitar para ejercer alguna de ellas”, expresó, el agente Martínez.

Avances en políticas de inclusión laboral

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad, declaró: “Desde la Secretaría de Movilidad seguiremos abriendo puertas, garantizando espacios accesibles y demostrando que la inclusión es una decisión que transforma instituciones y ciudades”.

Según el Informe mundial sobre inclusión de discapacidades 2025, las sociedades inclusivas están mejor preparadas para aprovechar las contribuciones de toda la población, mejorando la capacidad de resistir impactos sociales, económicos, ambientales, entre otros, y, responder a los cambios tecnológicos, al cambio climático y otras tendencias globales.