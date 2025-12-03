Cuatro heridos leves dejó un incendio en una colchonería de Marinilla

Marinilla-Antioquia

En la tarde de este miércoles se reportó una emergencia en el municipio de Marinilla, Oriente de Antioquia, que dejó cuatro personas lesionadas leves por inhalación de humo y uno por una quemadura leve en un codo.

El reporte del alcalde de Marinilla, Julio Serna, indica que en el sector Alcaravanes se reportó un incendio de grandes proporciones que afectó una empresa de colchones. Las llamas consumieron un poco más del 50% de la estructura.

“Donde se estableció, pues, que era una colchonería, una empresa muy reconocida del municipio con una tradición de bastantes años en todos estos enseres, y se registra este incendio que consume gran parte de esta empresa. Se atendieron cuatro personas, cuatro trabajadores con lesiones leves, todos por inhalación de humos y golpe de calor, pues, por la conflagración”.

Por ahora se están analizando las causas del incendio y valorando las pérdidas económicas, que son millonarias, reportaron las autoridades.