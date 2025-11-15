Pronóstico del clima IDEAM en Bogotá este puente festivo: ¿Continuarán las lluvias? Le contamos

El IDEAM se reconoce como la entidad oficial encargada de producir pronósticos del clima y de supervisar el comportamiento hidrológico en todo el país. Esta labor se fundamenta en una red robusta de estaciones meteorológicas, modelos numéricos avanzados, sistemas de observación certificados e imágenes satelitales que permiten comprender, con precisión técnica, la dinámica atmosférica y los cambios en las condiciones ambientales.

Por medio de estos análisis, el instituto genera reportes que sirven como guía para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, así como para alcaldías, gobernaciones y diversas instituciones responsables de prevenir y atender emergencias.

Cabe destacar que por esta articulación interinstitucional, la información producida se convierte en un componente decisivo para la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia.

Adicionalmente, su infraestructura tecnológica y su rol dentro de la estructura estatal hacen que el IDEAM sea considerado como la fuente más confiable y autorizada en Colombia para evaluar el comportamiento del clima y los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrológicos.

¿Seguirán las lluvias durante el puente del 15 al 17 de noviembre en Bogotá?

Desde el pronóstico emitido por el IDEAM, se evidenció que Bogotá atravesará un fin de semana festivo marcado por la persistencia de las lluvias. Para el sábado 15 de noviembre se esperan precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, producto de la inestabilidad atmosférica que actualmente afecta a buena parte de Cundinamarca. Estas condiciones favorecerán la formación de nubosidad densa y episodios de lluvia continuos a lo largo del día.

En segundo lugar, el domingo 16 de noviembre, la capital permanecerá dentro de las áreas con mayor probabilidad de precipitaciones significativas, manteniendo un ambiente húmedo y variable que podría extenderse desde la mañana hasta la noche.

Por último, en tercer lugar, para el lunes 17 de noviembre, el panorama no cambia. Se prevén cielos cubiertos y un retorno de lluvias fuertes, lo que confirma la continuidad de un patrón climático inestable.

De esta forma, se puede estimar que, según el IDEAM, los tres días del puente estarán caracterizados por humedad elevada, nubosidad permanente y eventos de lluvia que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre en la ciudad.

¿Qué debe tener en cuenta la ciudadanía bogotana frente a las lluvias?

Ante un panorama marcado por lluvias constantes, para el IDEAM, resulta importante mantener una vigilancia permanente sobre el estado de las vías, especialmente en aquellas que atraviesan zonas de ladera o sectores con antecedentes de deslizamientos.

Asimismo, si se observan señales de inestabilidad, pequeños derrumbes o afectaciones visibles, es indispensable reportarlas de inmediato a las autoridades competentes para evitar riesgos mayores.

De igual modo, durante episodios de tormenta eléctrica o vientos fuertes, se recomienda buscar refugio en estructuras seguras, evitar permanecer en áreas abiertas, alejarse de árboles y asegurar techos, ventanas o cualquier elemento susceptible de desprenderse.

Otra medida determinante es realizar la limpieza preventiva de bajantes, canales y sumideros, ya que esto contribuye a reducir el riesgo de inundaciones puntuales en viviendas y calles.

Finalmente, aunque el periodo esté dominado por la humedad y la nubosidad, también es oportuno recordar las acciones básicas para prevenir incendios forestales en momentos de pausas secas, como no encender fogatas, evitar quemas y vigilar cualquier foco de calor.