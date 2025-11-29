Último pronóstico del clima, según el IDEAM: zonas en las que lloverá el fin de semana 29 y 30 de noviembre

Último pronóstico del clima, según el IDEAM: zonas en las que lloverá el fin semana 29 y 30 de noviembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido como IDEAM, es la autoridad nacional encargada de estudiar los fenómenos atmosféricos. Su labor incluye observar el comportamiento del clima, interpretar sus variaciones y generar información que apoye la prevención y la gestión ambiental en el país.

Colombia experimenta cambios de tiempo con gran frecuencia debido a la diversidad de sus regiones y a la influencia de elementos como la calidad del aire y las condiciones propias de cada zona. Estas variaciones pueden hacer que en un mismo día se presenten lluvias, altas temperaturas o nubes densas según la región.

Le puede interesar: ¿Llegará el Fenómeno de la Niña? UPRA advierte cambios en el clima: fechas y departamentos afectados

Con ese panorama, el informe del clima para el inicio del fin semana se convierte en una herramienta clave para quienes necesitan planear sus actividades. Consultar el pronóstico permite anticiparse, organizar la rutina diaria y evitar contratiempos generados por las fluctuaciones meteorológicas del territorio.

Clima en Colombia del fin semana 29 y 30 de noviembre

Para este fin de semana se prevé un aumento notable de las precipitaciones en gran parte de las regiones Andina y Pacífica, así como en algunos puntos de la zona Caribe y de la Amazonía. El sábado 28 sería el día con mayor presencia de lluvias, mientras que en la Orinoquía se anticipan valores muy bajos de acumulación.

Le puede interesar: A menos de 1 hora de Bogotá queda el municipio más cálido de Cundinamarca, según el IDEAM: Cuál es

Clima Bogotá fin de semana

En Bogotá, las precipitaciones se presentarían principalmente durante la tarde y la noche, con el domingo 30 como la jornada más húmeda. Las temperaturas en la capital se mantendrán frescas, con registros que irán aproximadamente de los 11 °C en las primeras horas del día hasta cerca de 19 °C en los momentos de mayor claridad.

¿Cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre?

Para sábado 29 de noviembre se espera una leve reducción en la intensidad de las lluvias, aunque gran parte del país permanecerá bajo un cielo entre parcialmente nublado y con nubosidad dominante. Las precipitaciones más fuertes podrían concentrarse en la región Pacífica, en áreas del norte y occidente de la Andina, en el oriente amazónico y en algunos sectores del Caribe, mientras que la Orinoquía mantendría un ambiente mayormente seco con posibilidad de lluvias suaves en el piedemonte.

Lea también: Los 5 pueblos más bonitos de Tolima para paseo de puente, según IA: Clima cálido a 3 horas de Bogotá

Las zonas donde podrían registrarse estas precipitaciones incluyen departamentos como:

La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba en el Caribe; Antioquia, Norte de Santander, Santander, el norte de Boyacá, Cundinamarca y el oriente de Caldas en la región Andina. Así como el occidente de Chocó, Valle del Cauca y Cauca en el Pacífico.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se anticipan lluvias, especialmente en el área marítima al sur de las islas.

Lea también: Los 4 municipios más calientes de Cundinamarca, según la IA: uno supera las temperaturas de 42°C

¿Cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre?

Para el domingo 30 de noviembre en el clima se anticipa una disminución de las precipitaciones en la Orinoquía, la Amazonía y el sector oriental del Caribe, mientras que en las regiones Pacífica y Andina continuarán registrándose lluvias de variada intensidad.

Los núcleos más fuertes podrían presentarse en zonas como:

El sur de Cesar, el centro y sur de Bolívar, Córdoba, el golfo de Urabá.

Diferentes puntos de Antioquia, los Santanderes, el noroccidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda.

Areas del Huila, Chocó, Valle del Cauca y el occidente y sur del Cauca, además del norte y oriente de Nariño.

También se prevén lluvias aisladas en sectores del occidente del Meta, en Casanare y en algunas áreas de Arauca, Vichada, Vaupés y Guainía. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan precipitaciones débiles y esporádicas, principalmente hacia la parte sur del territorio insular.