Elecciones 2026: ¿Qué refleja la conformación de listas al Congreso?

En Hora20 el análisis las nuevas advertencias de Donald Trump a Colombia en el frente al narcotráfico. Después el debate sobre la inscripción de listas al congreso, los partidos que ya definieron sus cabezas de lista, los que siguen pendientes. Una mirada también a lo que ha sido ese proceso al interior de los partidos, lo que revela sobre los liderazgos y la depuración de figuras de cara a la carrera por la Presidencia.

Lo que dicen los panelistas

Para María Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, la llegada de Garzón es interesante, “es una figura respetada, fue el primero en la izquierda con poder, primer alcalde de Bogotá de izquierda era una puerta importante, es otro escenario para la izquierda y trae serenidad, ha visto por fuera lo que ha pasado con la izquierda”, en esa medida, dijo que la lista es llamativa. Aseguró que en el congreso no se ha entrado en detalle porque el país ha estado distraído en la elección presidencial.

Sobre la realidad de Miguel Uribe Londoño, dijo que él o Abelardo de la Espriella mienten sobre la realidad de la llamada a Uribe y que se debe establecer puto por punto qué pasó y si Uribe Londoño o de la Espriella le estaban mintiendo al expresidente Uribe.

Alejandro Chalá, investigador de la línea de democracia de Pares, politólogo y columnista, aseguró que hace cuatro años hubo mucha más claridad sobre la conformación de las listas y las figuras que estarían compitiendo por el Congreso, “la reforma política buscaba que los partidos trascendieran de elementos personalistas y sean centros ideológicos, el experimento del Pacto Histórico de las primarias en consulta terminó fragmentando construcción de listas en el tema de bolígrafo, las tensiones de dar apoyos”. También dijo que ha habido transformación, “el país tiene un proceso de transición política desde 2016, cambian los escenarios de discusión y pasamos de una lógica conflicto-paz, a otra con temas como necesidades básicas, economía, corrupción y nueva configuración del orden no centrada solo en un conflicto grande”.

Sobre lo que pasa en la derecha, explicó que el la implosión del Centro Democrático estaba cantada, “Uribe deja de ser un dique de contención de derechas en Colombia, cuando llega él llega 2002 determina el significado, significantes, discursos y programa de derechas y eso se aglutinó sobre Uribe en 2006, 2010 y 2014, tomando fuerza donde casi gana Zuluaga, pero hay un cambio a nivel global sobre el discurso derecha, ya no es propio local, hay influencias, movimientos de la democracia liberal donde hay escenarios democráticos, pero eliminan derechos individuales, hay sectorización, la aparición de Bolsonaro o Milei y Uribe deja de tener la capacidad de contención”.

Catherine Juviano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que no es raro que los partidos a última hora conformen sus listas al congreso, sin embargo, advirtió que el escenario en el que está el país de cara a la elección de Congreso, también está atravesada por la atomización de partidos, “estamos sin reglas claras para coaliciones, no se ha hecho tarea y todos partidos pequeños enredados y ninguno alcanza el umbral, ni la conformación de coaliciones manteniendo identidad programática, entonces ese es uno de los factores y el otro tiene que ver con proliferación de candidatos en campaña”. De otro lado, advirtió que las listas al Congreso son una moneda de cambio, “y como hay 90 candidatos, eso ha sido muy difícil”.

Sobre la llegada de cacicazgos políticos al senado como el de Álvaro Uribe, Vargas Lleras, Robledo y Lucho Garzón, dijo que no le molestaría ver un congreso con figuras políticas que tengan experiencia y no solo un senado de nuevos influenciadores en la política.

Para Andrés Caro, abogado, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Yale y columnista, los colombianos sienten que los partidos no los representan, “incluso en los partidos que funcionaban aparentemente como Centro Democrático y Pacto Histórico, incluso esa era una coalición muy rara entre influenciadores y viejos políticos que no se entenderían sin arreglos electorales; el Centro Democrático por su parte hace el oso con los hechos de los últimos días”. Sobre la llegada de Lucho Garzón, aseguró que no está tan seguro de que logre poner muchos votos, “entonces lo que vemos con la conformación de las listas es una vergüenza; es la forma como funcionan los partidos”.

Por último, dijo que el expresidente Uribe estaba encartado con Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella por insidiosos, “Uribe, que no pensaba en poner presidente y buscaba era evitar que Cepeda sea presidente, sabe que si se la juega por la extrema derecha, pues pierde”.

