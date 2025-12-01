Registraduría fija calendario electoral para consultas de marzo: Estas son las fechas

Colombia

La Registraduría ya estableció el calendario electoral para las consultas interpartidistas de marzo de 2026.

De acuerdo con la resolución 14948 de 2025, las consultas se llevarán a cabo el 8 de marzo del próximo año y los partidos, movimientos y agrupaciones políticas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el próximo 8 de diciembre, 3 meses antes de la elección.

“Vence el plazo para que los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos”.

Según el calendario, hasta el 22 de diciembre hay plazo para que los partidos que se inscriban a las consultas manifiesten su intención de retractarse “de su voluntad inicial”, y hasta el 27 de enero podrán presentar, ante el Consejo Nacional Electoral, las preguntas que quieran que aparezcan en el tarjetón.

Además, el de febrero de 2026 vence el plazo para quienes se mantengan en la consulta, indiquen a la entidad cuáles son los precandidatos que van a postularse para las consultas del 8 de marzo.

“De aquí al 8, la semana entrante deben manifestar su decisión debe participar, hasta el 22 pueden ejercer el derecho de retracto y hasta el 6 de febrero quienes se mantienen la consulta deberán indicarle a la entidad cuáles son los precandidatos que van a postularse para las consultas del 8 de marzo”, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

El registrador informó también que para estas consultas solo se tendrá un tarjetón, señaló que “si son dos, tres, cuatro o cinco, estarán incluidas en un único tarjetón donde la ciudadanía podrá solicitar la consulta y elegir de esas consultas la que les parezca o busquen participar o la que más les anime”.