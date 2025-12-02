Miguel Uribe renuncia irrevocablemente al Centro Democrático y desiste a su aspiración presidencial

Luego de que el Centro Democrático lo expulsara del proceso de selección de sus candidaturas presidenciales, Miguel Uribe Londoño renunció al partido y desistió de su aspiración presidencial.

“Un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina y del que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria, no me permite, moralmente, seguir militando en sus filas. Me veo obligado a renunciar irrevocablemente, pues ya no puedo seguir siendo parte de esta organización de la que, repito, soy miembro fundador”, afirmó.

La relación de Uribe Londoño con Abelardo de la Espriella

A propósito, Miguel Uribe Londoño explicó que antes de renunciar al Centro Democrático no manifestó su intención de adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella. Indicó que “nosotros conversamos mucho, pero yo estaba en el proceso del partido”.

Aun así, afirmó que como ya no hace parte de la colectividad, seguirá conversando con De la Espriella. Incluso señaló que “si llegamos a que la adhesión tiene que ser a él, pues así será, pero ahorita no tengo esa decisión tomada”.

El exprecandidato también se refirió a su relación con los miembros del partido y aseguró que no tuvo ningún conflicto con nadie dentro del Centro Democrático.

Mencionó, además, que lo único que pidió a la colectividad fue que el proceso de selección de candidaturas se realizara a través de encuestas de intención de voto con una firma nacional.

“Eso no lo respetaron los precandidatos. Yo no sé por qué a las precandidatas no les gustan las encuestadoras colombianas. Me pregunto: esas tres precandidatas del Centro Democrático llevan 12 años en el Congreso y en las encuestas escasamente llegan al 1%”.

Uribe Londoño agregó que también ha conversado con otros precandidatos como Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y el senador liberal Mauricio Gómez Amín. Señaló que, aunque no tiene claro cuál será ahora su futuro político, seguirá trabajando por “derrotar al proyecto político que ha entregado el país al crimen organizado”.