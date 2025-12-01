Centro Democrático informa que Miguel Uribe Londoño salió del proceso de selección de candidatos

Pese a que en la mañana de este lunes Miguel Uribe Londoño informó desde su cuenta de X que no iba renunciar a su aspiración como precandidato presidencial del Centro Democrático, una hora despúes el partido hizo público un comunicado que el que indicaron que Uribe Londoño manifestó su intención de retirarse del proceso.

#ATENCIÓN El Centro Democrático informa que Miguel Uribe Londoño se retira del proceso de selección de candidatos presidenciales del partido.



“El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño llamó a expresarle… pic.twitter.com/xrjxslpKkY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

Según dice el documento, el también precandidato, Abelardo de la Espriella, fue quien informó al expresidnete Álvaro Uribe de la decisión que tomó Uribe Londoño de renunciar al partido.

“El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella”.

De acuerdo con el comunicado, el expresidente Uribe agradeció a de la Espriella por comunicarle dicha información e indica que el exmandatario le dijo que “procediera como a bien lo tuviera”.

Informaron además desde el partido que en la noche del sábado el exmandatario recibió un mensaje de Uribe Londoño en el que “le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes”.

Agregaron que el domingo Álvaro Uribe comunicó a Uribe Londoño que por problemas personales no podía atender la rerunión y le pidió que hablaran por mensaje y que en la mañana de hoy, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, “le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp”.

Ante lo ocurrido aseguran que el Centro Democrático “agradece la franqueza del Dr. De la Espriella” y que continuarán el proceso de selección con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.