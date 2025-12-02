Los grupos ilegales están usando drones sofisticados con alta capacidad de peso: policía

Antioquia

Luego de la denuncia de los ataques con drones cargados con explosivos entre grupos ilegales que afectaron a una familia con la destrucción de una vivienda en zona rural de Remedios el pasado fin de semana y el reciente ataque de la guerrilla contra el ejército en zona rural de Valdivia por parte de las disidencias que dejó tres militares heridos, la policía informa que siguen trabajando en estrategias que permitan contrarrestar esa nueva estrategia de combates.

El coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, manifestó que no existe una regulación que restrinja o controle la venta de los drones o sus partes, por lo que es bastante complejo poder contrarrestar la utilización de esa herramienta tecnológica utilizada por los grupos armados ilegales, especialmente las guerrillas.

“El desarrollo de inhibidores de señal, para que primero eviten el tránsito de estos elementos en algunos sectores de avistamiento de la fuerza pública, y otros que tienen que ver con la continuidad y el seguimiento de la venta ilegal de estos elementos, de estos artículos. Sabemos que lo que están utilizando ahorita las estructuras criminales no es cualquier dron, son drones que vienen sofisticados, que vienen con incremento en autonomía de vuelo y con incremento de peso para ser llevados estos elementos, artefactos explosivos”.

El oficial manifiesta que hacerle el seguimiento a los equipos que terminan en manos de los terroristas es más complejo; sin embargo, con inteligencia policial se está revisando las empresas que comercializan con esta tecnología, aunque también puedenestar ingresando de contrabando como las armas que utilizan en las confrontaciones.